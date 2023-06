Snel duidelijkheid over toekomst Lewis Hamilton

Alles wijst erop dat Lewis Hamilton zijn aflopende contract met het Mercedes F1 Team op zeer korte termijn gaat verlengen. De afgelopen weken werd er veel gespeculeerd over de toekomst van de zevenvoudig wereldkampioen. Zo werd hij onder meer in verband gebracht met een overstap naar Ferrari, al waren beide partijen er rap bij om die verhalen te ontkrachten. Na de Grand Prix van Spanje, waar Hamilton met de flink vernieuwde W14 zijn beste resultaat van het jaar behaalde, liet de Brit weten dat er snel duidelijkheid komt. Op maandag gaat Hamilton op de koffie bij teambaas Toto Wolff en moet de boel afgerond worden.

Dutch GP gaat ook na vertrek Jumbo “sowieso door”

Dan nieuws uit eigen land. Eind vorige week werd bekend dat Jumbo fors gaat snijden in het sponsorbudget voor sporten. Zo wordt onder leiding van de nieuwe CEO na tien jaar de samenwerking met Max Verstappen beëindigd. Ook de deal met de Dutch GP wordt niet verlengd. Jumbo was een van de zes ‘founding partners’ van het evenement. Motorsport.com sprak in Barcelona met circuitdirecteur Robert van Overdijk, die liet weten zich geen zorgen te maken over het vertrek van Jumbo. Volgens hem staan de nieuwe partijen in de rij om zich aan te sluiten bij de succesvolle race in Zandvoort.

Steun voor Nyck de Vries

Laten we nog maar even in Nederland blijven. Na een moeizame opstartfase ging het in Monaco en Spanje al een stuk beter. In Monaco zette hij een foutloos en solide weekend neer, in Barcelona was hij in de kwalificatie sneller dan teamgenoot Yuki Tsunoda. Teambaas Franz Tost neemt het op voor zijn rookie en stelt tevreden te zijn met de ontwikkeling van De Vries. “Ik moet zeggen dat alles nu op zijn pootjes terechtkomt en ik ben behoorlijk optimistisch over de toekomst.” Een positieve boost voor de Fries, die wel nog altijd wacht op zijn eerste puntenfinish van het jaar.

Guenther Steiner op het matje geroepen

Over teambazen gesproken, Guenther Steiner heeft zich weer eens laten horen. De Italiaan haalde uit naar de in zijn ogen inconsistente besluitvorming van de stewards in Monaco. De stewards waren daar niet van gediend en riepen de Haas-teambaas op het matje. Na een goed gesprek, waarin Steiner liet weten dat hij ‘heel andere woorden zou gebruiken’ als hij iemand had willen beledigen, schudden beide partijen elkaar de hand. Er volgde geen straf, wel een reprimande.

Is de nieuwe Ferrari een Red Bull-kopie?

Ferrari kwam tijdens het Grand Prix-weekend in Spanje in actie met een groot nieuw pakket. Visueel waren de nieuwe sidepods het meest opvallend, maar ook onderhuids waren er de nodige wijzigingen. Met de nieuwe elementen slaat het team de Red Bull-weg in, maar blijven er grote verschillen tussen beide concepten. Onze Formule 1-verslaggever Ronald Vording stond er met zijn neus bovenop en analyseerde erop los.