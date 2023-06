BBC: Vanaf dat moment was Verstappen onaantastbaar

Bij de Britse collega’s van de BBC kopt men ‘Untouchable Verstappen powers to Spanish GP win’. En onaantastbaar was hij. Verstappen nam vanaf de eerste meters op vrijdag het heft in handen en liet de concurrentie geen moment in de buurt komen. Dat resulteerde op zondagmiddag in zijn derde opeenvolgende zege, zijn vijfde in zeven races in 2023. Dat zag ook de verslaggever in Britse dienst: “Verstappen leek vanaf zijn eerste ronde op vrijdag onverslaanbaar en bewees exact dat in de race. Hij had kort wat dreiging van Sainz, die een betere start kende en zij aan zij richting de eerste bocht raasde, maar de Spanjaard moest de positie uiteindelijk opgeven. Vanaf dat moment was Verstappen onaantastbaar.”

Door het surplus aan snelheid van de Red Bull-coureur ontstond al vlot een riant gat naar de achtervolgers. Dat bood de pitmuur weer mogelijkheden: “Red Bull koos in tegenstelling tot de meesten voor de medium-band bij de start. Dat gaf hen de optie om voor een eenstop- of tweestopstrategie te gaan. Ze monteerden de harde band tijdens de eerste stop. Verstappen had daarmee tot het einde door kunnen rijden, maar hij koos voor een korte stint op de soft aan het einde. De enige zorg van Verstappen was de zwart-witte vlag voor het overschrijden van de track limits. Vervolgens kreeg hij de waarschuwing om geen risico te nemen en niet op jacht te gaan naar de snelste ronde, maar dat deed hij wel. Met succes, uiteraard.”

Bild: Het bewijs hoe eerzuchtig de Hollander is

In Duitsland gaat de aandacht vooral uit naar het sterke optreden van Mercedes. “Terug op de weg naar succes”, zo kopt Bild, gevolgd door een veelzeggende opening: “De Mercedes-ster blinkt weer. Max Verstappen wint de Grand Prix van Spanje, maar de Zilverpijlen zijn de winnaars van de dag.” Na een lofzang over de wederopstanding van het geplaagde Duitse fabrieksteam moet de auteur van dienst wel een nuance maken: “Opbouwen ja, Red Bull aanvallen nee. Mercedes heeft een stap in de juiste richting gezet, de dranken-formatie is echter nog altijd een klasse apart. Verstappen pakt in Catalonië zijn veertigste Formule 1-zege. En hoe!”

Vooraan het veld was er simpelweg geen spanning. Verstappen had de touwtjes stevig in handen. Toch maakte hij het zichzelf onnodig lastig door driemaal de track limits te overschrijden. Bild daarover: “De Nederlander was zo snel, dat zelfs het team zich zorgen maakte. Omdat de tweevoudig wereldkampioen al te vaak over de track limits gegaan is, dreigde een straf bij een volgend vergrijp. Verstappen wilde echter nog de snelste raceronde rijden, om een extra punt in de WK-strijd veilig te stellen. Ondanks het verzoek van de verantwoordelijken dat niet te doen, zet de uitzonderlijke coureur de snelste tijd neer. Het bewijs hoe eerzuchtig de Hollander is. En met gemak pakte hij de winst…”

Samenvatting van de Grand Prix van Spanje - artikel gaat verder onder de video

Gazzetta dello Sport: Er blijft voor niemand een kruimeltje over

Het woord ‘dominantie’ overheerst ook in het verslag van Gazzetta dello Sport over de zegetocht van Verstappen in Barcelona. Met de winst komt het totaal aantal zeges van de Nederlander nu op veertig, nog een verwijderd van de legendarische Ayrton Senna: “Max verdient het om met de groten van de sport vergeleken te worden. Vanwege de cijfers, maar ook door het niveau waarop hij rijdt en het vertrouwen dat hij heeft, waardoor hij specifieke strategieën en racemanagement van het team kan uitvoeren. In Spanje was hij de enige van de leidende groep die op de medium band kon starten. Dit weerhield hem er niet van om bij de start de leiding te behouden. Vanaf dat moment reed hij in feite de race die hij wilde, gesteund door een formuleauto waarmee hij de concurrentie op afstand kon houden.”

Hoewel de Nederlander ook met een eenstopstrategie met grote overmacht had gewonnen, koos het team uit voorzorg toch voor een tweede stop. De marge was ruim, dus het risico was nihil. Verstappen maakte er nog even een spelletje van om ook de snelste raceronde te rijden. “Vooraan het veld had Verstappen plezier. Hij kreeg de zwart-witte vlag voor track limits. Dat weerhield hem er niet van om op jacht te gaan naar de snelste raceronde, op dat moment in handen van Sergio Perez. De boodschap was duidelijk: er blijft voor niemand een kruimeltje over.”

L'Equipe: Verstappen stak met kop en schouders boven de rest uit

‘Verstappen onaantastbaar in GP van Spanje’ kopt de grootste sportkrant van Frankrijk L’Equipe. Ook hier niets dan lof voor het optreden van de regerend wereldkampioen. “De regen kwam niet in Barcelona, noch de strijd om de zege. Max Verstappen liet er vanaf pole-position geen twijfel over bestaan. Hij stak met kop en schouders boven de rest uit.” De enige dreiging kwam bij de start van Sainz, die even dreigde maar uiteindelijk geen vuist kon maken. Vanaf dat moment was het gedaan met de spanning vooraan: “Zodra het gevaar was geweken, begon de solo-race van Verstappen. De Nederlander bouwde onverbiddelijk een kloof op, profiteerde van de onverslaanbare afstelling en leidde elke ronde van de race.”

In het gebruikelijke juryrapport kreeg Verstappen een 10 voor zijn optreden: “Perfectie bestaat niet in deze wereld, maar het weekend van de wereldkampioen leek er opvallend veel op. Hij domineerde elke sessie, met uitzondering van Q1 in de kwalificatie. Hij werd zelfs grappig in zijn persconferentie. In deze omstandigheden is het moeilijk om kritiek te leveren op de race van Max Verstappen, de derde grand slam uit zijn carrière (pole, snelste raceronde, overwinning en alle ronden aan de leiding). En wat te denken van zijn sterke start tegen Carlos Sainz? Je kunt wel zeggen dat hij "perfect" speelde met de regels, die iets meer ruimte laten voor sterke manoeuvres bij de start dan tijdens de rest van de race.”

