Max Verstappen kritisch op FIA: "Ze hebben de chaos zelf veroorzaakt"

Max Verstappen heeft in Melbourne zijn 37ste F1-zege behaald en podium nummer tachtig, waarmee hij op gelijke hoogte komt met Ayrton Senna. De Nederlander controleerde de race in zijn RB19, al kwam daar in de slotfase verandering in. De wedstrijdleiding besloot voor de tweede keer deze zondag de rode vlag te zwaaien, nadat Kevin Magnussen de muur had geraakt bij het uitkomen van bocht 2 en een wiel had verloren. Het besluit heeft een chaotische slotfase ingeluid, met crashes bij de herstart. Na afloop van de race kijken meerdere rijders kritisch naar de wedstrijdleiding, die volgens hen niet de meest veilige optie heeft gekozen en wellicht uit was op een enerverend slot.

"Veel coureurs waren verbaasd door de rode vlag. Ik weet zeker dat het er in Baku nog wel over zal gaan", trapt Max Verstappen af in de persconferentie. "Het was in ieder geval behoorlijk rommelig zo. Volgens mij zijn de regels ook nogal duidelijk en volgens die regels heb je in mijn optiek helemaal geen rode vlag nodig. Dit had misschien zelfs een virtual safety car kunnen zijn of maximaal een gewone safety car", vervolgt Verstappen tegenover onder meer Motorsport.com.

De wereldkampioen vindt dat de FIA na alle chaos in de spiegel moet kijken. De wedstrijdleiding had de commotie volgens hem eenvoudig kunnen voorkomen door het gezonde verstand te laten zegevieren. "Als ze gewoon een normale safety car hadden ingezet met daarna een rollende herstart, dan waren die crashes helemaal niet gebeurd. Volgens mij hebben ze alle problemen zelf gecreëerd." Met het simpele woordje 'same' sluit Lewis Hamilton zich bij die woorden aan.

Koude banden extra gevaar voor staande herstart

Fernando Alonso, de derde man in de persconferentie, is een vergelijkbare mening toegedaan. De Spanjaard was via de boordradio al behoorlijk uitgesproken over de gang van zaken, nadat hij was aangetikt door Carlos Sainz. De Aston Martin-coureur bestempelde de keuze als 'stupid'. "Ik was behoorlijk verbaasd door de rode vlaggen, ja. Die eerste ook al. Toen stond er een Williams in bocht 6. We zijn er achter de safety car een rondje langs gereden en er lag wel wat gravel, maar dat was helemaal niet zo erg. In de auto weten we natuurlijk niet wat er met het circuit zelf aan de hand is, met de baanafzetting bijvoorbeeld, dus misschien had de FIA meer informatie dan dat wij hadden."

"Maar een rode vlag moet wel echt een goede reden hebben. In Baku zullen we vragen wat de reden is geweest, in ieder geval voor die tweede. Ik weet dat er wat van Kevin zijn band lag op het rechte stuk, maar de auto zelf stond aan de binnenkant van bocht 4 en leek veilig. De safety car is in mijn optiek juist voor deze dingen. Wij hebben daar een ander mening over dan de wedstrijdleiding, maar zoals gezegd: misschien had de FIA meer informatie en dan moeten we maar vertrouwen." Helmut Marko sluit zich overigens aan bij de coureurs en is evenmin te spreken over het slot. "Ze hadden de race niet stil hoeven leggen. Een virtual safety car of een gewone safety car had voor die laatste twee ronden volstaan. Sowieso was dat veiliger geweest, doordat het achter de safety car heel moeilijk geweest voor coureurs om genoeg temperatuur in de banden te krijgen voor een staande start."

Video: De laatste herstart en de daaropvolgende chaos in beeld