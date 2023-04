Russell kraakt besluitvorming FIA: "Rode vlag totaal onnodig"

De Grand Prix van Australië draaide uit op een chaotische vertoning die maar liefst drie keer onderbroken werd door een rode vlag. De laatste twee maakte George Russell niet meer mee, want de Mercedes-coureur viel in de eerste helft van de race al uit met een kapotte power unit. Ten tijde van de eerste rode vlag-situatie was de Mercedes-coureur er nog wel bij. Tijdens de safety car-fase die werd ingesteld na de crash van Alexander Albon besloot Russell om vanuit leidende positie de pits te bezoeken om een set harde banden te halen. Niet veel later werd de race echter stilgelegd vanwege de grote hoeveelheid grind die op de baan lag in bocht 7.

Russell werd een van de grote verliezers van deze code rood, omdat de coureurs voor hem een bandenwissel cadeau kregen toen de wedstrijd werd stilgelegd. De coureur uit King's Lynn was na afloop van de race dan ook niet te spreken over het besluit van de stewards. "Ik vond de rode vlag compleet onnodig. Er lag natuurlijk best wat grind op de baan, maar er was een duidelijke racelijn. In het verleden heb ik het wel eens slechter gezien", liet Russell optekenen. Hij ziet een negatief patroon in de besluitvorming van de FIA. "Het doet me denken aan de vorige race in Saudi-Arabië, toen de safety car naar buiten kwam terwijl de auto helemaal buiten het circuit stond. Ik begrijp dus niet echt wat er momenteel gaande is met de besluiten. We proberen allemaal samen te werken met de FIA om de situatie te verbeteren, maar het is blijkbaar een behoorlijke uitdaging."

Ook landgenoot Lando Norris zet zijn vraagtekens bij de beslissingen van de racedirectie om de wedstrijd tot twee keer toe volledig stil te leggen. De man van McLaren suggereert dat niet de veiligheid, maar entertainment ten grondslag lag aan deze besluiten. "Voor mijn gevoel werden de rode vlaggen puur gezwaaid om een show neer te zetten", blikt Norris terug. "Ik ben degene die in de auto rijdt, dus ik denk dat ik zonder goede reden heel veel pech had kunnen hebben. Het had aan het einde zo makkelijk fout kunnen gaan met Nico [Hülkenberg], omdat er mensen van de baan gingen en je daardoor plotseling moet uitwijken. Je hebt dan pech omdat ze een show willen neerzetten. Alles kan op die manier in een oogwenk van je worden afgepakt."

