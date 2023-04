Horner oneens met Verstappen: “Rode vlag was juiste beslissing”

De Formule 1-race in Melbourne werd zondag maar liefst drie keer stilgelegd vanwege crashes. De eerste rode vlag was voor een crash van Alexander Albon, die bij de zevende ronde in de bandenstapels was geklapt. Met nog een paar ronden te gaan was er nog een code rood, nadat Kevin Magnussen tegen de muur was gebotst. En doordat er bij de herstart die daarna volgde meerdere incidenten plaatsvonden, moest de race een derde maal worden gestaakt.

Max Verstappen toonde zich na de race niet gelukkig met de tweede rode vlag. “Het was een beetje rommelig aan het einde met de beslissingen die werden genomen”, zei Verstappen in de persconferentie. “Ik denk dat die tweede rode vlag niet nodig was. Volgens mij had dat een Virtual Safety Car kunnen zijn. Desnoods een reguliere safety car. We zullen het nog wel bespreken, want ik denk dat veel coureurs zich afvroegen waarom er een rode vlag was.”

“Het is altijd enorm frustrerend als je met drie ronden te gaan nog een rode vlag en een herstart hebt”, zegt Red Bull-teambaas Christian Horner tegen onder andere Motorsport.com. “Als je de leider bent in de race, kun je op zo’n moment alleen maar verliezen.” Het besluit om de race stil te leggen na de crash van Magnussen, was volgens de Brit niettemin juist. “Er lag heel veel rommel op de baan”, laat hij weten. “Ik denk dat je om veiligheidsredenen dan altijd de rode vlag moet tonen. Het was de juiste beslissing om de rode vlag te zwaaien. Het is alleen dat je zo kort voor het einde van de race altijd winnaars en verliezers hebt in zo’n situatie.”

De wijze waarop de racedirectie omgaat met rode vlaggen is recentelijk nog besproken in de Formule 1-commissie. Horner over hoe de teams in deze discussie staan: “De voorkeur gaat altijd uit naar een finish onder racecondities. Als het stoppen van de race ervoor zorgt dat het circuit weer aan kant kan worden gemaakt en de laatste ronden van de race niet achter de safety car verreden hoeven worden, dan is dat het juiste om te doen. Het probleem is alleen dat als jij degene bent die aan de leiding gaat en de hele middag met tien seconden voorsprong de race hebt gecontroleerd, je ineens met een gigantische variabele te maken krijgt. Het kan immers een loterij worden.”

Bij de laatste herstart was er ook nog wat te doen om de wijze waarop Verstappen zijn auto op de eerste startplek had neergezet. De RB19 leek wat ver naar voren te staan op de grid. Horner: “Ik heb de beelden teruggekeken. Je kan zien dat hij binnen zijn gridvak staat, dus voor ons is dit een non-topic. Ik weet zeker dat de FIA er ook naar gekeken heeft, maar we hebben niets van ze gehoord.”

