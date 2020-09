F1 saai door Mercedes? Verstappen: "Wil ook iedereen vermorzelen"

De dominantie van Mercedes valt indrukwekkend of inmiddels bijna angstaanjagend te noemen. De winstpercentages van Mercedes in het hybride tijdperk overtreffen die van Ferrari in de succesperiode van Michael Schumacher. Mercedes-kopstukken verontschuldigen zich al bijna voor het uitblijven van spanning aan de kop, maar benadrukken ook dat het aan concurrenten is om met een passend antwoord te komen. Verstappen begrijpt die uitlatingen wel. "Ze proberen het netjes te houden, maar diep van binnen willen ze natuurlijk iedereen vermorzelen", aldus Verstappen in gesprek met de Nederlandse pers.

Vreemd vindt de Limburger dat allerminst. "Ik zou dat zelf ook willen. Ik zou ook iedereen willen vermorzelen en proberen om iedereen op een ronde te zetten. Alleen naar buiten toe moet je soms politiek correct zijn en zeggen ‘ja, het is een beetje saai hè'. Wat moeten ze anders zeggen?", vervolgt de negenvoudig Grand Prix-winnaar. De dominantie is zo groot dat concurrenten het met de kruimels moeten doen, al blijft Helmut Marko nog geloven in een titelstrijd. Waarom brengt de Oostenrijker eigenlijk dergelijke teksten naar buiten? "Nou, om de mensen te blijven motiveren en om het optimisme erin te houden, denk ik. Ik geef zelf ook niet op, alleen moet je wel realistisch zijn. Afgelopen wedstrijd, of eigenlijk het hele jaar al, komen we minimaal een halve seconde tekort. Op pure snelheid ga je dus niet zomaar winnen."

Naast de overmacht van Mercedes lijken de huidige reglementen en de banden ook weinig enerverende F1-races in de hand te werken. Lewis Hamilton riep Pirelli in de voorbije weken meermaals op om 'betere banden' te maken en meer naar de coureurs te luisteren, maar is dat het ei van Columbus? "Nou, het zal zeker wel helpen ja. Maar de auto’s van nu zijn ook supersnel, je kunt niet echt volgen. Ik kon wel een paar rondjes op 1.2 of 1.3 van Valtteri [Bottas] blijven op Spa, maar verder aansluiten kan gewoon niet. In de langzame bochten verlies je zo veel downforce dat je totaal geen grip meer hebt. Eigenlijk speelt alles wel mee, door al die factoren samen krijg je soms van die saaie wedstrijden", geeft Verstappen op een vraag van Motorsport.com aan dat het veel complexer is.

Door de stabiele reglementen is het vooruitzicht ook niet meteen rooskleurig. Mercedes zal niet van vandaag op morgen worden achterhaald en het 'vuile lucht'-probleem van de moderne auto's wordt ook niet snel verholpen. Is het dan wachten op 2022 voor meer spektakel? "Nou, ze willen al wat dingen aanpassen voor volgend jaar hè, onder meer wat minder downforce op de auto's. Dat kan helpen. Maar goed: de auto’s zijn nog altijd te snel en eigenlijk ook te breed, dat helpt ook niet." Daardoor rest voor Verstappen waarschijnlijk nog anderhalf jaar de realiteit van dit moment: podiumplaatsen verzamelen en meestal in niemandsland rondrijden. "Of ik daarvoor nog gemotiveerd ben? Ja, natuurlijk. Ik snap ook niet dat bepaalde mensen denken dat ik niet meer gemotiveerd ben ofzo. Ik heb het mooiste beroep ter wereld en rijd meestal derde, soms tweede en heb ook al een overwinning te pakken. Ik blijf enorm gemotiveerd."