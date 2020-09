Wolff: “F1-teams moeten interne communicatie vrijgeven”

De Belgische GP van afgelopen weekend was niet de meest verheffende wedstrijd van het jaar en zorgde voor teleurstelling bij fans. De spanning in het wereldkampioenschap is namelijk ook al ver te zoeken, Mercedes-coureur Lewis Hamilton gaat fier aan de leiding. Wolff stelt dat het er achter de schermen veel chaotischer aan toe gaat dan het van buitenaf lijkt. Zo zijn er bij Mercedes ook altijd zorgen over de betrouwbaarheid. Hij gelooft dat de Formule 1 meer toegankelijk moet zijn en dat de interne discussies waar coureurs niet direct bij betrokken zijn.

“Ik begrijp wat de fans zeggen”, reageerde hij op een vraag van Motorsport.com. “Er zijn races die helemaal niet zo leuk zijn en er zijn anderen die juist wel aantrekkelijk zijn. Het is te makkelijk om te zeggen dat het in het voetbal hetzelfde is, maar in feite is er niemand bij gebaat dat een team zomaar wegloopt met het kampioenschap. Het brengt ons altijd in vertwijfeling, we geloven niet echt dat wij er zomaar vandoor gaan met de kampioenschappen. Achter de schermen is er natuurlijk veel meer drama te zien, het klaarmaken van onderdelen en motoren die op de testbank stuk gaan, het introduceren van updates op de baan en alle zaken waar we ons zorgen om maken bij het doen van een eenstopper. We moeten kijken of we de fans meer op de hoogte kunnen brengen van dit soort zaken, ze kunnen de actie dan echt volgen en zien wat er gaande is op de intercom. Als dat mogelijk is, als elk team openheid zou geven, is het denk ik een extra manier om voor meer amusement te zorgen.”

Onbekende circuits gaan spanning brengen

Wolff verwacht overigens dat het kampioenschap een stuk spannender wordt als de F1 circuits aandoet waar het jaren niet is geweest. Mugello, Nürburgring, Portimao, Imola en Istanbul zijn aan het wedstrijdschema toegevoegd, de tweede race in Bahrein wordt gehouden op een korter circuit. “Ik weet uit mijn tijd [als coureur] dat Mugello een ongekend circuit is”, zei hij. “Het wordt echt tof om daar F1-wagens te zien. Ik kijk zelf erg uit naar Portimao, op en neer. Opnieuw een geweldige locatie, het kan echt geweldig worden. En dan gaan we naar het iconische Imola en Turkije en Bahrein. Het zijn grote veranderingen en ik hoop dat ze helpen bij de amusementswaarde.”

Met medewerking van Adam Cooper