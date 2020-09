Verstappen grapt: “Pakken hier met halve seconde verschil de pole”

De toon was meteen gezet, toen Verstappen aan het begin van de persconferentie geconfronteerd werd met het feit dat Red Bull sinds de introductie van de huidige V6-turbomotor nog nooit op het podium is gefinisht in Monza en hij de vraag kreeg of daar komend weekend verandering in gaat komen. Verstappen reageerde in eerste instantie simpelweg met een opgestoken duim. “Wat vind je hiervan?”, zei hij een beetje melig. Om daarna door te gaan: “Ja, we gaan het proberen. Nou eigenlijk, ik zou hier in 2018 op het podium hebben gestaan, maar dat hebben ze me toen afgenomen. Ik was als derde over de streep gekomen, maar stond niet op het podium. Iets wat ik vaker heb mogen ervaren en waar ik inmiddels aan gewend ben. Maar dit keer hoop ik er wel te staan.”

Gevraagd hoeveel vertrouwen hij heeft dat de auto het goed kan doen op Monza, antwoordde hij met een sarcastische ondertoon: “Zeer veel vertrouwen. Sterker nog, ik heb in mijn leven nog nooit zoveel vertrouwen ergens in gehad. Ik denk dat we met een halve seconde verschil de pole gaan pakken.” Tegen zijn teamgenoot Alexander Albon, die naast hem zat: “Wat denk jij? Eerste en tweede? Met een halve seconde verschil ten opzichte van de anderen?” Albon: “Klink goed.” Verstappen: “Misschien als ik de tweede chicane afsnijd of iets dergelijks.” Daarna op meer serieuze toon: “Nee, natuurlijk ga ik het proberen om op het podium te finishen. Maar deze baan heeft zeer lange rechte stukken, wat natuurijk niet geweldig voor ons is. Hopelijk vinden we echter een goede balans voor de bochten, waarmee we dat kunnen compenseren. Maar is zeker niet de makkelijkste circuit voor ons.”

Dit weekend gaat het verbod op de ‘party mode’ in, waardoor coureurs aan het einde van de kwalificatie niet langer een motorsetting kunnen selecteren die hen meer vermogen geeft. Over wat de gevolgen van deze regelverandering zijn voor Red Bull, zei Verstappen: “Ik denk niet dat het effect van de ‘party mode’ bij ons zo groot was, dus ik verwacht niet dat we daar veel vermogen mee verliezen. Van de andere teams is het moeilijk in te schatten wat de impact zal zijn, dus we zullen moeten afwachten hoe het gaat in Q3.” Het verdwijnen van de ‘party mode’ betekent ook dat de coureurs in de race geen andere motorinstelling kunnen selecteren, wanneer ze aan het aanvallen of verdedigen zijn. Op de vraag of dit implicaties heeft voor zijn aanvallende manier van rijden, zei Verstappen: “Niet zo heel veel, want ik zie twee Mercedes-auto’s voor me en meestal kom ik niet bij ze binnen DRS-afstand. Het zal voor mij dus waarschijnlijk niet veel verschil maken.” Wel wordt het voor de coureurs iets makkelijker in de race, omdat ze niet langer van motormodus hoeven te veranderen. “Niet dat het eerder erg ingewikkeld was, maar je blijft nu gewoon de hele tijd in één modus. Of het nu bij de start is of bij de herstart. Dat is denk ik wel beter.”

Hoewel de bazen van Red Bull nog geloven in zijn titelkansen, ziet Verstappen het dit jaar onder normale omstandigheden niet meer gebeuren: “We geven niet op maar ik ben realistisch en op het moment zijn we gewoon te langzaam. We hebben geluk nodig om races te kunnen winnen en daarmee ook wat punten terug te kunnen pakken. Op het moment lijkt het er misschien op dat we nog in het titelgevecht zitten, maar de realiteit is dat ik elke race min of meer zeven punten verlies. Op een gegeven moment zal het verschil enorm zijn. Ik ben daar verder niet depressief van of iets dergelijks, maar het is goed om realistisch zijn. In Spa waren we een halve seconde per ronde langzamer vergeleken met hen [de Mercedessen]. We kunnen op het moment gewoon niet echt met ze vechten.”