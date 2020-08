Marko houdt hoop: "Hamilton kan niet altijd geluk hebben"

"Verstappen ligt helemaal niet zover achter, hè. En zonder die ene DNF in Oostenrijk, waar hij op het bewuste moment tweede lag, had het er helemaal anders uitgezien", begint Marko tijdens een exclusief interview met Motorsport.com. De Nederlander werd in Spielberg geveld door een elektronisch probleem, met een dure nulscore tot gevolgd. Des te meer omdat Hamilton tijdens die eerste race van het seizoen achter Verstappen reed. Naast de nulscore van de Red Bull-coureur kon Hamilton dus ook nog profiteren door 'gratis punten' op te strijken.

Over de hulp van vrouwe Fortuna heeft Hamilton sowieso niet te klagen, aldus Marko. "Als we het eens van de andere kant bekijken, dan reed Hamilton volgas door met zijn kapotte band op Silverstone. Bij iedere andere coureur was alles door de lucht gevlogen en was de boel kapot gegaan", zo vervolgt de Oostenrijkse topadviseur. "En in Barcelona reed hij over een stukje carbon heen. Bij ons was dat stukje waarschijnlijk in de koeling beland en was de hele motor opgeblazen, maar bij hem niet. Neemt niet weg dat Mercedes op een enorm hoog niveau acteert en dat ze alle succes verdienen, maar op een gegeven moment moet er toch een einde komen aan zijn [Hamiltons] geluk."

Extra factor in titelstrijd anno 2020: Kans op corona

Naast deze geluksfactor speelt er volgens Marko nog een ander cruciaal aspect mee. Een aspect dat niet direct samenhangt met hoe competitief de eigen auto is: COVID-19. Een coronabesmetting heeft Sergio Perez immers al twee races gekost en Marko weet als geen ander dat een positieve coronatest bij één van de topcoureurs de titelstrijd volledig op z'n kop kan zetten. "Als Verstappen het [virus] bijvoorbeeld oploopt dan zijn de WK-kansen verkeken", stelt de doorgaans uitgesproken man uit Graz.

"Max moet daardoor een soort monnikenbestaan leven en dat is niet makkelijk", vervolgt Marko. "In dat opzicht doen we ook een beroep op zijn eigen verantwoordelijkheid. Hij is zich trouwens wel terdege bewust van de situatie. Er hebben zich in zijn eigen omgeving ook al enkele coronagevallen voorgedaan. Hij heeft daardoor gezien hoe makkelijk iemand besmet kan raken."

Met medewerking van Christian Nimmervoll

