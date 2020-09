Leclerc geduldig: "Bereid om jaren te wachten op Ferrari-succes"

Beide Ferrari-coureurs eindigden in België buiten de punten, een unicum in de voorbije tien seizoenen - als je de uitvalbeurten even buiten beschouwing laat. De race op Spa toonde de structurele problemen van Ferrari aan en de gifbeker lijkt in dat opzicht nog lang niet leeg. De aankomende races - waaronder de duizendste GP van Ferrari op Mugello - worden al zwaar, maar eigenlijk is er tot 2022 bitter weinig zicht op verbetering.

Gevraagd door Motorsport.com of Leclerc het geduld kan opbrengen om misschien wel jaren te moeten wachten op een nieuwe overwinning - zoals Ferrari-voorzitter John Elkann al eerder aangaf - liet de Monegask weten: "Ik heb eigenlijk geen keus", duidend op zijn nieuwe contract tot en met 2024. "Het zal inderdaad veel geduld vragen, maar ik ben bereid om te wachten. Tegelijkertijd is het ook mijn taak om deze periode [van lijden] zo kort mogelijk te maken en om ons team terug te brengen naar waar we horen te zijn. Het zal tijd kosten en zeker niet makkelijk worden, maar ik ben klaar voor deze uitdaging. Het is sowieso mijn taak om alles te geven, ongeacht de situatie van het moment."

Leclerc ziet dus een leidende rol voor zichzelf weggelegd om Ferrari er op de middellange termijn weer bovenop te helpen. De nieuwe reglementen van 2022 worden daarvoor cruciaal, al is het volgens de jongeling een beetje schipperen tussen het heden en de toekomst. "Beide dingen spoken nu al door mijn hoofd, al is het allerbelangrijkste dat we eerst precies begrijpen waarom we het dit jaar zo moeilijk hebben", aldus de man die vorig jaar nog glorieus won op Monza. "Die kennis is niet alleen belangrijk voor nu, maar ook zeker voor de toekomst. Ik probeer net als iedereen in het team zo hard mogelijk te werken om de oorzaak van de huidige problemen te vinden en om zodoende een solide basis voor de komende jaren te leggen."