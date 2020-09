Hamilton: Red Bull heeft aangedrongen op verbieden 'party mode'

Waar coureurs de motor op Spa-Francorchamps nog volledig open mochten schroeven, is het in Italië gebeurd met de pret. Een technische richtlijn van de FIA schrijft voor dat alle merken het volledige weekend met dezelfde motorstand moeten afwerken. De autosportfederatie stelt dat de moderne motoren met alle standen te complex zijn om goed te controleren, maar Hamilton gelooft maar weinig van die motivatie.

"Ik vind het best grappig om te zien dat de FIA zegt dit te doen om het gebruik van de krachtbronnen beter te kunnen monitoren. Maar toen kwam Red Bull en zeiden ze: wij hebben juist gepusht om dit door te voeren. Dat zijn dus compleet verschillende redenen", aldus Hamilton tegenover onder meer Motorsport.com. De regerend wereldkampioen heeft zijn bedenkingen over de achterliggende oorzaak, al maakt hij zich nog immer geen zorgen over de gevolgen. "Natuurlijk zullen we wel wat verliezen, maar dat is zeker niet het einde van de wereld. Iedereen zal iets verliezen, sommigen wellicht wel iets meer dan anderen. Maar niemand weet nu nog precies hoe en wat."

Mercedes gaf in een eerder stadium al aan alleen maar sterker te worden op zondag en dat is nog steeds de stellige overtuiging van Valtteri Bottas. "Ik denk dat het in de kwalificatie maar een klein verschil zal maken. Maar in de race lijkt het erop dat we iets sneller kunnen zijn doordat we de hele race met een krachtigere motorstand kunnen rijden." Mercedes-protegé en Williams-coureur George Russell is een vergelijkbare mening toegedaan. "Dit gaat Mercedes alleen maar helpen in de race. Het idee om hen langzamer te maken, gaat exact het tegenovergestelde resultaat hebben. Het zal hun prestaties alleen maar verbeteren."

"Op zaterdag kan het één of twee tienden schelen, maar alle motorleveranciers zullen wel wat inleveren. Netto verliest Mercedes misschien een tiende ten opzichte van de rest op zaterdag", zo vervolgt de jonge Brit. "Maar op zondag zal de marge zeker groter worden. Wat Mercedes heeft gedaan om tijdens de hele race met een sterkere motorstand te kunnen rijden, is indrukwekkend. Ze zullen echt gaan vliegen op zondag..."

