Ferrari-voorzitter rekent niet meer op F1-overwinningen voor 2022

De eerste races van het uitgestelde Formule 1-seizoen 2020 hebben voor Ferrari-fans bevestigd waar tijdens de testdagen in Barcelona al voor werd gevreesd: het merk uit Maranello zit met de SF1000 absoluut niet op niveau. Het chassis is nog altijd zeer pover en motorisch heeft het steigerende paard na de FIA-schikking ook moeten inleveren. Ferrari is niet meer structureel op de voorposten te vinden en daar hoort volgens Elkann een herzien verwachtingspatroon bij.

"De realiteit is dat we niet competitief zijn. Dat hebben we op het circuit al gezien in de voorbije weken en dat zullen we nog wel vaker gaan zien", aldus Elkann in gesprek met de Gazzetta dello Sport. "Vandaag de dag moeten we een fundament leggen om vanaf 2022, als de reglementen veranderen, wel weer competitief te kunnen zijn. Daar geloof ik nog steeds in." De blik gaat dus al op 2022 bij de formatie in het scharlakenrood, van het lopende seizoen en volgend jaar verwacht Elkann weinig. Vreemd is dat niet: vanwege de coronacrisis is de doorontwikkeling in F1 beperkt en via zogenaamde 'tokens' geregeld. Een enorme omwenteling is uitgesloten.

Ferrari vraagt de fans om geduld

De woorden van Elkann bevestigen ook dat de droogte in Maranello nog minimaal twee seizoenen zal aanhouden. "Ferrari maakt een moeilijke periode door en dat is ook al enige tijd aan de gang. Zo hebben we geen constructeurskampioenschap meer gewonnen sinds 2008 en geen rijderstitel sinds 2007", kent ook Elkann de harde cijfers. "Sindsdien hebben we in F1 eerst een cyclus gehad waarin Red Bull veel won door hun aerodynamische kracht en vervolgens een heel Mercedes-tijdperk dankzij hun sterke hybride motoren."

Ferrari heeft daar, wellicht op een vergooide titelkans met Sebastian Vettel na, weinig tegenover kunnen zetten. 2020 lijkt het voorlopige dieptepunt te worden, zo concludeert ook Elkann. "Dit jaar zijn we niet competitief door enkele onderliggende problemen in ons F1-project. We hebben structurele problemen als het om de aerodynamica gaat en de complete dynamiek van onze auto. Daarnaast hebben we motorvermogen verloren." Het betekent dat het geduld van Ferrari-fans op de proef wordt gesteld. "Ja, maar juist daarom is het belangrijk om nu open en eerlijk richting hen te zijn. We hebben samen nog een lange weg te gaan."

VIDEO: De worsteling van Ferrari in 2020 besproken