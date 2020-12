Verstappen ziet 2021 als ‘grootste kans’ op titelstrijd in F1

Verstappen stond maandag een select groepje media, waaronder Motorsport.com, te woord bij een voorvertoning van de driedelige docuserie ‘Max Verstappen, Whatever It Takes’, die donderdag 17 december in première gaat op Ziggo Movies & Series en waarvan het eerste deel op vrijdag 18 december wordt uitgezonden op Ziggo Sport. “Het is altijd goed om zo de winter in te gaan”, antwoordde de coureur van Red Bull Racing, die werd ingebeld vanuit Monaco, op de vraag van Motorsport.com in hoeverre de overwinning in Abu Dhabi een bemoedigend signaal is voor 2021. “Want eind vorig jaar in Abu Dhabi reed Lewis best ver voor mij en dan weet je natuurlijk dat het wel een lastig verhaal wordt voor het jaar erna.”

“Nu zijn de elementen natuurlijk iets anders door corona”, voegde Verstappen toe over de doorontwikkeling richting volgend seizoen. “Je mag niet de hele auto aanpassen. We rijden volgend jaar bijvoorbeeld met hetzelfde chassis. Maar we hebben wel een paar zwakheden in de auto gevonden die we dit jaar niet meer konden aanpassen, maar die voor volgend jaar wel kunnen worden aangepast.” Met de RB16B zou een goede seizoensstart mogelijk moeten zijn. “Ik hoop dat we er dan gewoon vanaf het begin veel dichterbij zitten, want dan kan je natuurlijk ook meer aanvallen. De eerste paar races van dit jaar zaten we er gewoon bijna een halve seconde achter, dan kan je in de wedstrijd niks uitrichten. Ik hoop dat dat [een sterk begin van het seizoen] natuurlijk het geval is. Komend jaar zal de grootste kans zijn sinds een paar jaar om er echt heel dichtbij te zitten.”

“Het was een hele goede”, zei Verstappen, die toegaf dat hij op zondag na de race wel een paar drankjes heeft gehad, verder nog over zijn zege op het Yas Marina Circuit. “Je moet het natuurlijk altijd in de context van het hele seizoen plaatsen. Mercedes was zwaar dominant. En als je dan uiteindelijk zo’n overwinning aan het einde van het seizoen behaalt en daarvoor al die pole-position op zaterdag, dan is dat wel heel mooi. Voor het hele team is dit een boost en een motivatie om zo de winter in te gaan.” In 2021 dus een andere start van het Formule 1-seizoen, als het aan Verstappen ligt: “Daar draait het voor ons nu om. We hebben vaker dat we aan het einde van het seizoen goede wedstrijden hebben gereden, maar we verliezen de laatste paar jaar altijd in het begin de aansluiting. Dat moet volgend jaar natuurlijk anders.”

De driedelige documentaire 'Whatever it takes' geeft een uniek inkijkje in het leven van Max Verstappen en in de Formule 1-wereld. De documentaire is vanaf 17 december aanstaande exclusief te zien bij Ziggo. Een dag later, op vrijdag 18 december dus, is de televisieprimeur op Ziggo Sport vanaf 20.45 uur te bekijken.