Verstappen sluit F1-seizoen 2020 af met dominante overwinning

De start was voor Max Verstappen, die voor het eerst dit seizoen van pole-position vertrok. De Nederlander was als eerste bij de eerste bocht, gevolgd door Valtteri Bottas, Lewis Hamilton, Lando Norris en Alexander Albon. Net als een week geleden kwam Bottas niet geweldig door de eerste bochten, zodat Verstappen al snel een kleine voorsprong te pakken had en de Mercedes-rijders geen bedreiging vormden op het lange rechte stuk achterop het Yas Marina Circuit, iets waar Red Bull vooraf voor vreesde. Zo ging Verstappen tijdens de openingsfase van de race fier aan kop.

Na tien ronden werd er een virtual safety car ingesteld voor Sergio Perez, die zijn Racing Point aan de kant van de baan parkeerde met vermoedelijk een probleem met de transmissie. De winnaar van de vorige race was hiermee de eerste uitvaller in de seizoensafsluiter. De neutralisatie was voor het merendeel van het veld het moment voor de eerste keer in deze race de pits op te zoeken, waarbij massaal naar de harde band werd gewisseld. De RP20 liet zich ondertussen niet zo makkelijk aan de kant duwen, waarop de wedstrijdleiding overging tot een volwaardige safety car-fase.

“That doesn’t feel like a good strategy”, mopperde Hamilton kort na zijn pitstop, om korte tijd later ook over de balans in zijn Mercedes te klagen. Nadat de race weer onderweg was, bleef Verstappen zonder veel problemen aan de leiding, voor Bottas, Hamilton en Albon, die eerder in de race Norris voorbij was gegaan. En ook in de tien ronden die volgden, kon het Mercedes-duo - dat wegens een potentieel probleem met de MGU-K met minder vermogen reed - geen vuist maken naar Verstappen. De Nederlander liep meer dan vijf seconden weg bij Bottas, terwijl Hamilton een paar tellen achter zijn Finse teamgenoot bleef hangen. Zowel Verstappen als Hamilton sprak vervolgens de verwachting uit dat het lastig zou worden om op de harde band naar het einde van de race te rijden.

“Let’s keep doing what we’re doing”, meldde Verstappen aan zijn team na 30 van de 55 ronden, terwijl hij ondertussen ruim zeven seconden voor de Mercedes-coureurs uit reed. Onder andere Daniel Ricciardo, Charles Leclerc en Sebastian Vettel waren eerder in de race buiten gebleven tijdens de virtuele en daaropvolgende fysieke safety car-periode. Voor de Ferrari-rijders pakte dit niet goed uit. Zij vielen bij hun pitstops ver terug en kwamen midden in verkeer terecht. Ricciardo, echter, lag vijfde na de safety car en maakte indruk door het veertig ronden vol te houden op zijn eerste set banden, waarop hij bovendien een prima tempo wist vol te houden. De Renault-coureur lag nog altijd vijfde toen hij naar de pits ging en leverde bij zijn wissel naar de medium band slechts twee posities in.

“We kunnen de motor terugschroeven als jullie willen”, kwam Verstappen met nog zeven ronden te gaan vol vertrouwen over de boordradio. “Negatief”, luidde het antwoord. De Limburger controleerde de race op het Yas Marina Circuit van start tot finish en sloot het Formule 1-seizoen zo af met een klinkende overwinning, waarmee zijn aantal Grand Prix-zeges nu op tien staat. "A simply, lovely race", oordeelde Verstappen na het passeren van de eindstreep. Bottas en Hamilton moesten genoegen nemen met de tweede en derde plaats. Albon reed een degelijke race door maar anderhalve seconde achter de zevenvoudig wereldkampioen als vierde aan de finish te komen en zal nu hopen dat dit voldoende is geweest om ook in 2021 voor Red Bull Racing uit te kunnen komen.

Lando Norris en Carlos Sainz deden goede zaken voor McLaren door als vijfde en zesde de vlag te pakken en het team uit Woking zo op de valreep de derde plaats in het kampioenschap te bezorgen. De Spanjaard moet echter nog wel naar de stewards, omdat hij mogelijk opzettelijk langzaam door de pitstraat heeft gereden teneinde een dubbele pitstop voor het team mogelijk te maken tijdens de virtuele safety car-situatie. Ricciardo finishte als zevende in zijn laatste race voor het Renault Formule 1-team. Pierre Gasly, Esteban Ocon en Lance Stroll gingen er met de overige punten vandoor. Ferrari eindigde het jaar in mineur: Charles Leclerc en Sebastian Vettel werden slechts dertiende en veertiende in Abu Dhabi.

Met de finish van de Grand Prix van Abu Dhabi is het Formule 1-seizoen 2020 ten einde. De eerste race van 2021 vindt plaats op 21 maart in het Australische Melbourne.

Uitslag F1 Grand Prix van Abu Dhabi: