Analyse: Winnaars en verliezers F1 Grand Prix van Abu Dhabi

Winnaars

De overwinning van Max Verstappen voor Valtteri Bottas en Lewis Hamilton kon helaas niet worden voorzien van een gouden randje. Oud-teamgenoot Daniel Ricciardo verbeterde in de laatste ronde van de race de tot dan toe snelste rondetijd van de Nederlander en voorkwam zo dat Verstappen de jongste Grand Slam-winnaar (pole, leiding van start tot finish, zege en snelste ronde) in de Formule 1-geschiedenis werd. Het zal de Red Bull-coureur niet hebben gedeerd. Voorafgaand aan de race was er nog even het voorbehoud dat Mercedes wellicht de racestrategie zou splitten waardoor Verstappen in de verdediging zou worden gedrukt, maar de safety car voor het weghalen van de auto van Sergio Perez kwam hem te hulp. Het Mercedes-duo werd daardoor gedwongen tegelijk met Verstappen de banden te wisselen en vanaf dat moment was er eigenlijk geen vuiltje meer aan de lucht voor de 23-jarige Nederlander die – hoewel enigszins bezorgd over de conditie van zijn rubber – fluitend naar de finishlijn en het rozenwater kon rijden. Wat blijft beklijven is het gevoel dat Red Bull na een mindere start van het seizoen op de goede weg is en ook op pure race-pace Mercedes van repliek kan dienen, iets dat de burger moed zal geven voor komend seizoen waarin er maar weinig aan de auto’s gesleuteld mag worden.

Waar Verstappen het seizoen op de derde plaats bij de coureurs afsloot, daar behaalde McLaren ‘brons’ bij de constructeurs. De formatie uit Woking is uiteraard nog ver verwijderd van de status die het in de jaren zeventig, tachtig en negentig had, maar dit seizoen mag de op één na oudste Formule 1-stal zichzelf recht in de spiegel aankijken. Lando Norris en Carlos Sainz werden op het Yas Marina Circuit keurig vijfde en zesde, waardoor het team in de eindstand van het WK definitief voorbij ging aan het met technisch malheur kampende Racing Point. Dat McLaren-Renault ook nog eens fabrieksteam Renault achter zich hield in het wereldkampioenschap en vlak voor de race een flinke kapitaalinjectie voor de komende seizoenen bekendmaakte, zal extra hebben bijgedragen aan de feestvreugde bij de mannen en vrouwen in het papaya-oranje.

Lando Norris, McLaren MCL35 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Als derde winnaar van de dag twijfelen we tussen Pierre Gasly en Valtteri Bottas. Bottas, horen we u denken? Jazeker! De man die een week eerder tijdens de Sakhir Grand Prix op het Bahrain International Circuit nog naar huis werd gereden door Mercedes-invaller George Russell, herpakte zich uitstekend op het Yas Marina Circuit. Met de terugkeer van Lewis Hamilton – toegegeven, nog niet geheel okselfris – leek Bottas zich opnieuw op te moeten maken voor een rol als figurant, maar niets bleek minder waar: na een week zonder nieuws en sociale media wist Bottas op vrijdag fris en fruitig uit de startblokken te schieten. Hij was de sterkere van de twee Mercedes-coureurs in de vrije trainingen en hoewel hij in Q1 en Q2 nog wat moest toegeven op zijn teammaat, deed hij in de allesbeslissende derde fase van de kwalificatie maar weer eens zijn bijnaam Mr. Saturday eer aan door zijn W11 vlak achter Verstappen, maar voor Hamilton te plaatsen. Ook in de race zelf zette de Fin geen stap verkeerd. Hij eindigde uiteindelijk op P2, achter Verstappen. Hij werkte met dat resultaat aan eerherstel en kan met opgeheven hoofd de winter in.

Verliezers

Waar Bottas zich herstelde van een flutweek in Bahrein, daar bewandelde Sergio Perez de omgekeerde weg. De Mexicaan won op het Bahrain International Circuit voor het eerst in zijn carrière een Formule 1-race en kreeg terecht alle lof voor zijn buitenaards goede optreden. Een week later was hij op het Yas Marina Circuit de schlemiel van de dag en het enige slachtoffer van de problemen met de MGU-K van Mercedes. Voor Perez begon het weekend al vervelend: het zou zijn laatste optreden worden bij Racing Point (en misschien in de Formule 1) en het begon al met de mededeling dat hij een nieuwe krachtbron en dus een gridstraf zou krijgen. Niet echt het nieuws dat je wilt horen als je nog één keer wilt vlammen. Dat die motor ook nog eens door Mercedes vanwege problemen met de MGU-K werd afgeknepen was één ding, maar dat het hele ding er na tien ronden mee ophield was de druppel. De gebalde vuisten van de teleurgestelde Perez staan op het netvlies gebrand, laten we hopen dat het niet de laatste beelden van de sympathieke Mexicaan in de Formule 1 zijn.

Sergio Perez, Racing Point Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Niet alleen voor Perez zelf was de uitvalbeurt een drama. Dat was het ook voor Racing Point, dat kostbare punten voor het constructeurskampioenschap verloren zag gaan en uiteindelijk niet derde werd in het kampioenschap. Het team uit Silverstone was het weekend ingegaan met een voorsprong van tien punten op McLaren en had de hoop dat het ook na Abu Dhabi achter Mercedes en Red Bull ‘best of the rest’ zou zijn. Het uitvallen van Perez en het matige optreden van Lance Stroll speelde uiteindelijk McLaren in de kaart en liet Racing Point met een fikse kater achter.

De kater bij Ferrari moet zo mogelijk nog groter zijn. Charles Leclerc en Sebastian Vettel werden zondag dertiende en veertiende, waardoor het team uiteindelijk zesde werd in het kampioenschap. Zesde! Dat is de slechtste einduitslag van de Scuderia sinds Gilles Villeneuve en Jody Scheckter met de 312T5 in 1980 tiende werden. Wij vonden het lied dat een geëmotioneerde en ietwat vals zingende Vettel na afloop van de race ten gehore bracht, beter te pruimen dan het hele seizoen dat Ferrari ons voorschotelde.