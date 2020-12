Jos Verstappen: "Mooie zege, maar win nog liever eerste race 2021"

Een dag na de zegetocht van Verstappen junior stond er in Amsterdam een perspresentatie van de Ziggo-documentaire 'Whatever it takes' op het programma, waarover in de komende dagen trouwens nog meer. De tienvoudig Grand Prix-winnaar blikte via een videoverbinding nog even terug op een geslaagd raceweekend, terwijl vader Jos in persoon aanwezig was om dat te doen.

Kwalificatie als sleutel tot dominante race

"Het was geweldig. Misschien een beetje eentonig, maar zo zie ik ze eigenlijk het liefst. Dat het allemaal wat makkelijker gaat", trapte de voormalig F1-coureur af. "Het begint natuurlijk al met die kwalificatie hè, dat hij daarin de snelste tijd reed. Weliswaar met maar iets meer dan twee honderdsten, maar toch. Dan zie je dat alles een stuk makkelijker wordt als je vooraan mag vetrekken", vervolgde Jos Verstappen tijdens een interview met Motorsport.com Nederland.

"Natuurlijk hadden we dit weekend ook een hele goede auto, dat heb je ook wel gezien tijdens de race. Hij pakte kopstart, daarna zag je toch dat Mercedes toch wat moeilijkheden had, waar ze vorig jaar nog heel sterk waren. Zo kon Max de race controleren en dat is wat hij perfect gedaan heeft." Met de moeilijkheid van Mercedes stipt Verstappen senior meteen een belangrijk punt aan. Want het Yas Marina Circuit is in het hybride tijdperk bij uitstek Mercedes-land gebleken met een aaneenschakeling van poles en overwinningen.

'Lopen iets achter op schema, Max is er klaar voor'

Maakt dat de zege van Verstappen nog iets meer waard, ook richting volgend jaar? "Het is natuurlijk leuk om de laatste race zo te winnen, ook voor het gevoel van alle mensen in de fabriek. Dit geeft toch weer een extra boost. Maar ik vind het nog veel belangrijker dat we volgend jaar de eerste wedstrijd winnen", benoemde Jos meteen waar alle ogen vanaf nu vol op gericht zijn. "Dat geeft namelijk aan dat je een auto hebt waar je mee kunt strijden. Dat is wat we dit jaar wel een beetje gemist hebben."

Dat laatste maakt dat Verstappen niet meer als jongste wereldkampioen ooit in de annalen van de Formule 1 belandt. Verloopt de carrière van Max daarmee nog wel volledig volgens het tijdpad dat vader Jos als opleider voor hem in gedachten had? "Ik denk dat we wel iets achter lopen op dat schema. Maar dan praat ik puur over Max zijn kunnen [en dus het uitblijven van een dominante auto]. Ik denk dat Max er als rijder al veel langer klaar voor is, maar alles moet kloppen. Het hele plaatje. Als het uiteindelijk maar gebeurt. Liever snel natuurlijk, maar als het uiteindelijk maar gebeurt."

Het volledige video-interview met Jos Verstappen naar aanleiding van de nieuwe documentaire is later deze week te zien op Motorsport.com Nederland. De driedelige documentaire 'Whatever it takes' is vanaf 17 december aanstaande exclusief te zien bij Ziggo.