GPUpdate Podcast: Een zwaluw maakt nog geen zomer

De overwinning van Verstappen mag gerust dominant genoemd worden en is een duidelijke waarschuwing naar Mercedes dat de Bulls in opmars zijn. Toch is het nog veel te vroeg om te concluderen dat Red Bull definitief de aansluiting heeft gevonden bij Mercedes en er volgend seizoen een ware titelstrijd zal ontbranden.

Immers, ook bij Mercedes zit men niet stil. Sterker nog: dat team is al sinds september gestopt met het doorontwikkelen van de huidige auto om zich volledig te storten op de bolide van volgend jaar. Die W12 mag in principe niet heel erg veel aangepast worden ten opzichte van de huidige wagen, maar het team uit Brackley zal er in maart heus wel weer staan, concludeert het panel van de GPUpdate Podcast.

GPUpdate Podcast

Uiteraard bespreken Erwin Jaeggi, Filip Cleeren en Mike Mulder in de nieuwste editie van de GPUpdate Podcast ook het optreden van Alex Albon. Heeft de Brits-Thaise coureur zondag genoeg indruk gemaakt op Helmut Marko om ook in 2021 bij Red Bull te mogen rijden? En is McLaren op de weg terug om weer het topteam te worden dat het ooit was?

