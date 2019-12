Verstappen neemt eerste testdag voor zijn rekening in Abu Dhabi

Een woordvoerder van Red Bull Racing bevestigde tegenover Motorsport.com de deelname van Verstappen aan de testsessie. Erg verrassend is het aantreden van de Limburger, die zondag het Formule 1-seizoen 2019 afsloot met een tweede plaats, in deze test niet. Verstappen doet sinds 2016 steevast namens Red Bull Racing mee aan de bandentest. Teamgenoot Alexander Albon rijdt tijdens de tweede dag van de test, meldde de persman van het team uit Milton Keynes.

Toro Rosso laat weten dat Sean Gelael en Daniil Kvyat de eerste testdag op het Yas Marina Circuit delen, waarna Pierre Gasly de volledige tweede dag voor zijn rekening neemt. Gelael was eerder in 2017 en 2018 testrijder bij het Italiaanse Formule 1-team. Bij Alfa Romeo rijdt Kimi Raikkonen op dag één en Antonio Giovinazzi op dag twee. Ook Ferrari en Racing Point houden het bij de beide racerijders. Haas geeft reserverijder Pietro Fittipaldi op woensdag een hele dag in de auto, nadat Romain Grosjean op dinsdag heeft gereden.

George Russell trapt de bandentest af voor Williams en maakt na een halve dag plaats voor voormalig Formule 2-coureur Roy Nissany. De 25-jarige coureur uit Israël verschijnt daarna ook op de ochtend van de tweede testdag op de baan, alvorens Nicholas Latifi, die volgend jaar bij Williams zijn Formule 1-debuut maakt, een einde maakt aan het programma. Russell verschijnt tijdens dag twee voor Mercedes op het circuit, omdat zesvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton die dag sponsorverplichtingen heeft. Esteban Ocon was afgelopen weekend al niet meer welkom in de garage van Mercedes, waar hij dit jaar derde coureur was. De Fransman treedt maandag namelijk al officieel in dienst bij Renault en test aankomende week beide dagen voor de Franse formatie.

Overzicht teams en rijders bandentest: