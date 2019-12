Hamilton sluit 2019 af met overwinning, tweede plek Verstappen

Na twintig races te hebben afgewerkt verschenen de coureurs in Abu Dhabi voor de laatste keer dit jaar aan de start. Lewis Hamilton scoorde zaterdag met overmacht de de laatste pole-position van het seizoen en Max Verstappen nam naast hem plaats op de eerste startrij, met dank aan een gridstraf voor Valtteri Bottas, die zijn Mercedes naar de tweede tijd stuurde. Voor de Nederlander was het zaak om een voorsprong van elf punten te verdedigen op Charles Leclerc, om zo het jaar als derde in het kampioenschap af te sluiten. De Ferrari-coureur ging als derde van start in Abu Dhabi, maar nog voor de wedstrijd onderweg was, pakten zich donkere wolken samen boven de Monegask en het team uit Maranello.

Volgens een rapport van technisch gedelegeerde Jo Bauer verschilde de hoeveelheid brandstof in de SF90 ‘significant’ van de hoeveelheid die door Ferrari was doorgegeven. De wedstrijdleiding werd hiervan op de hoogte gesteld, die besloot de zaak na afloop van de race in onderhandeling te nemen. Hiermee ging Leclerc mogelijk diskwalificatie boven het hoofd, nog voordat de wedstrijd onderweg was.

Leclerc begon niettemin voortvarend aan de race. Hamilton bleef bij de start aan kop en had al vrij snel een aardige voorsprong te pakken. Verstappen kwam aan het begin gelijk onder druk te staan van Leclerc, die op weg naar de achtste bocht de Nederlander succesvol wist te verschalken. De coureur van Red Bull dreigde hierna ook een positie te verliezen aan de als vierde gestarte Sebastian Vettel, maar sloeg een aanval van de Duitser bij de elfde bocht succesvol af. Verstappen zou na een paar ronden op de boordradio komen om te klagen over de motor, waarop hij naar een andere modus moest wisselen.

Verder naar achteren werd Pierre Gasly aan de buitenkant van de eerste bocht aangereden door Lance Stroll, waardoor de Fransman tegen de achterkant van Sergio Perez aantikte. De Toro Rosso-man moest na het incident naar de pits om een nieuwe voorvleugel te maken en kwam zodoende stijf achteraan te liggen. Bottas moest door een penalty voor het wisselen van de laatste startplaats beginnen, maar lag na acht ronden alweer in de top-tien.

Doordat er tijdens de openingsfase van de race wegens een technisch probleem niemand gebruik mocht maken van DRS en het Yas Marina Circuit sowieso geen gemakkelijke baan is om in te halen, draaide het vervolgens om de pitstops. Ferrari brak de race na twaalf ronden open en verraste door een dubbele pitstop uit te voeren, terwijl Leclerc op mediums was begonnen en Vettel op softs. De Monegask moest in theorie dus langer door kunnen gaan, maar was de eerste die nieuwe banden kreeg, waarna Vettel stopte bij het team. Bij de Duitser ging de bandenwissel verre van soepel en stond hierdoor langer stil dan gepland.

Verstappen stopte na 25 ronden naar binnen voor nieuw rubber en keerde achter Leclerc terug op het circuit. Hamilton, die op dat moment al een ruime voorsprong genoot, ging een ronde later naar binnen en behield de leiding bij zijn pitstop. In de ronden die volgden klaagde de Limburger steen en been over de motor, waar hij vooral hinder van had onder het remmen. Ondertussen dichtte hij echter wel het gat naar Leclerc, wiens banden dus ruim tien ronden ouder waren. In ronde 32 kwam Verstappen aan de staart van de Ferrari en dook hij het naderen van de achtste bocht aan de binnenkant. De Nederlander nam zo gedecideerd de tweede stek over van Leclerc. Een poging van de Monegask om de Red Bull terug te pakken mislukte, waarmee dat gevecht was beslist.

Verstappen bleef hierna problemen houden, maar kon desondanks een fatsoenlijk tempo rijden. Ferrari besloot hierop beide rijders nog maar een tweede keer te laten stoppen, om hen zo betere kansen te geven voor de slotfase van de race. In ronde 38 wisselde Leclerc van de harde naar de zachte band en bleef derde liggen. Vettel stopte opnieuw aansluitend op zijn teamgenoot en stapte over naar de mediums. Hij viel hiermee terug van de vierde naar de zesde plaats. Bottas, die inmiddels Alexander Albon voorbij was, schoof zo door naar P4 terwijl de Britse Thai de vijfde plek in handen kreeg.

Hamilton reed in het restant van de race onbedreigd naar de 84ste overwinning in zijn Formule 1-carrière. Verstappen eindigde comfortabel als tweede op het Yas Marina Circuit en stelde daarmee de derde plaats in de WK-stand veilig, zijn beste eindklassering in de Formule 1 tot dusver. Leclerc kwam als derde over de streep, maar Ferrari moet dus nog bij de stewards komen vanwege een mogelijke overtreding aangaande de hoeveelheid brandstof in de auto. Bottas werd kort achter Leclerc knap vierde, na als laatste aan de wedstrijd te zijn begonnen. Albon kreeg in de voorlaatste ronde Vettel achter zich. Een eerste aanval werd afgeslagen, maar uiteindelijk moest de teamgenoot van Verstappen zijn meerdere erkennen in Vettel, die zo als vijfde finishte. Sergio Perez, Lando Norris, Daniil Kvyat en Carlos Sainz pakten de overige punten in Abu Dhabi.

Renault-coureur Daniel Ricciardo eindigde nipt achter Sainz als elfde in de afsluitende race van het seizoen. Nico Hülkenberg werd twaalfde in zijn voorlopig laatste Formule 1-race. De Duitser werd door de fans uitgeroepen tot Driver of the Day. Robert Kubica kwam in zijn laatste Grand Prix als negentiende en laatste onder de vlag door.

De teams blijven nog even in Abu Dhabi voor een tweedaagse bandentest, die op dinsdag begint. Max Verstappen neemt daarbij ook een dag voor zijn rekening namens het team van Red Bull. De eerstvolgende Formule 1-race is op 15 maart 2020 in het Australische Melbourne.