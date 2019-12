Hamilton dankbaar: "Perfecte manier om jaar af te sluiten"

Na een aangename tweede seizoenshelft waarin Mercedes, Ferrari en Red Bull vaak aan elkaar gewaagd waren, was de afsluitende Grand Prix van Abu Dhabi geen hoogvlieger. Dat lag deels aan het weinig inspirerende circuit, maar vooral aan de dominantie van Mercedes. Lewis Hamilton haalde nog eens ouderwets uit en reed de tegenstand zoek. Red Bull-man Max Verstappen eindigde op zestien seconden, Ferrari-rijder Charles Leclerc op meer dan 40 tellen.

Hamilton en Mercedes waren al langer zeker van beide wereldtitels, maar kondigden aan om tot de laatste ronde van het seizoen te blijven pushen en voegden in de Golfstaat de daad bij het woord. "Dit is een perfecte manier om het jaar af te sluiten", glunderde Hamilton achteraf op de persconferentie. "Na het winnen van beide kampioenschappen was het belangrijk voor ons als team om te blijven pushen en absoluut alles uit ons pakket te halen, gewoon om te kijken of we onze grenzen nog kunnen verleggen. Het was een mooie weekend met Mercedes, Ferrari en Red Bull op het podium en ook in de top-drie van de startgrid."

Ook Hamilton had niet verwacht dat hij zomaar zou wegrijden van de tegenstand. "Nee, we hadden zeker niet verwacht dat we zo'n snelheidsvoordeel zouden hebben. Ons tempo op de lange runs was goed en we zagen dat we een of twee tiende sneller waren, maar in de race bleek het verschil groter. Met een vrije baan kon ik mijn tempo en mijn banden goed onder controle houden."

Hamilton had ook complimenten voor nummer twee Verstappen en zegt dat de jongere generatie hem scherp en gemotiveerd houdt. "Max en ik hebben dit jaar al enkele mooie race stegen elkaar gereden en er zullen er nog veel bijkomen. Mijn felicitaties aan hem. Hij blijft beter worden. Ik vind het leuk tegen deze jonge kerels te racen."