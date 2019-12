Ferrari beboet voor fout met brandstof, Leclerc behoudt podium

Voorafgaand aan de afsluitende Grand Prix van 2019 raakte Ferrari opnieuw in opspraak door een probleem met de brandstof. De door Ferrari opgegeven hoeveelheid brandstof kwam volgens de FIA niet overeen met de daadwerkelijk aanwezige hoeveelheid benzine in de auto van Leclerc.

Bauer wilde in zijn verklaring niet aangeven of er meer of minder brandstof in de bolide zat dan doorgegeven, maar stelde wel dat de 'significante' afwijking in strijd met de technische reglementen zou zijn. Wedstrijdleider Michael Masi deed later overigens wel uit de doeken dat Ferrari meer brandstof dan doorgegeven aan boord had. Dit roept argwaan op, aangezien Ferrari de afgelopen weken vaker onder een vergrootglas heeft gelegen door de brandstofmeter en het vermoeden van extra brandstofverbranding.

Bauer gaf zijn bevindingen door aan de stewards, die besloten de zaak pas na afloop van de race te analyseren. Hierdoor mocht Leclerc 'gewoon' van start gaan op het Yas Marina Circuit en reed hij achter de ongenaakbare Lewis Hamilton en Max Verstappen naar het podium. Hij wist Valtteri Bottas op het asfalt van het ereschavot af te houden, maar moest nadien dus nog even vrezen voor een formele ingreep. Ferrari werd immers naar de wedstrijdleiding gesommeerd om rond 16.45 uur onze tijd haar kant van het verhaal te doen.

De FIA besloot om het na lang beraad bij een boete te houden en Leclerc dus niet te diskwalificeren, zoals in de ogen van Red Bull-teambaas Christian Horner wel had moeten gebeuren. "Er bleek een verschil van 4,88 kilogram te zitten tussen de verklaring van het team over auto nummer zestien en de meting zoals die is uitgevoerd door onze technische afgevaardigde. De verklaring van het team was dus inaccuraat en zodoende in strijd met de technische richtlijn. De stewards hebben vastgesteld dat het team moet worden beboet met een bedrag van 50.000 euro voor hun inaccurate verklaring." De stewards laten in diezelfde verklaring overigens niet weten waarom men niet voor meer vergaande maatregelen heeft gekozen.

Video: de eerste controverse rond Ferrari geanalyseerd