Norris kritisch na duel met Perez: "Ik was waardeloos vandaag"

Norris had de strijd voor de zevende plek in Abu Dhabi, de posities van 'best of the rest' na de drie topteams, stevig in handen tot hij onder druk kwam te staan van Racing Point-rijder Perez. Norris was aan een monsterstint bezig op de harde banden, terwijl de Mexicaan met rasse schreden dichterbij kwam op nieuwere mediums.

Norris deed er alles aan om de roze bolide achter zich te houden, maar moest zich in de laatste ronde toch gewonnen geven. Aan de buitenkant van bocht 11, na het tweede lange rechte stuk, had Perez de zevende plek eindelijk beet. Gezien het verschil in banden was het geen schande voor Norris om zijn positie af te geven, maar zoals steeds was de Britse rookie erg kritisch op zichzelf. "Dit was niet goed genoeg", stelde Norris.

"Ik ga nu klinken alsof ik er niets van kan, maar hij haalde me langs de buitenkant in. Ik verdedigde de binnenkant, hij ging buitenom erlangs met betere banden. Ik was een beetje bang dat ik mijn banden zou blokkeren of iets doms zou doen en was niet fel genoeg. Ik was de hele race heel kalm en relaxed aan het rijden en mijn banden aan het managen. Op dat moment moest ik net van instelling veranderen en agressiever zijn, maar dat deed ik niet. Ik was eigenlijk gewoon waardeloos. Want hij was de ene kerel die ik vandaag moest verslaan en dat deed ik niet. Daarom ben ik wat ontgoocheld. De rest van de race was goed, maar dat leidde allemaal tot dat ene moment en daar liet ik het afweten. Ik was verrast dat ik hem zolang kon afhouden omdat hij veel betere banden had en de Racing Points supersnel zijn op het rechte stuk, maar door die ene fout heb ik het verprutst."

Perez was dan weer erg tevreden over zijn inhaalactie en had lof voor het rijgedrag van Norris. Dat Norris hem (te) veel ruimte gaf, vond hij niet verrassend erg netjes van de rookie. "Het was een van de beste inhaalacties van mijn carrière", liet de Mexicaan optekenen. "Lando is heel jong, maar hij is heel agressief en fair. Het is altijd mooi om met rijders als Lando te strijden omdat je weet dat het nipt zal zijn, maar dat het ook altijd heel fair is en er nooit contact zal zijn."

Met medewerking van Jonathan Noble