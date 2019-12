FIA onderzoekt Ferrari: Doorgegeven hoeveelheid brandstof klopt niet

Formule 1-teams moeten twee uur voorafgaand aan de race de hoeveelheid brandstof voor iedere auto doorgeven. De FIA voert vervolgens geregeld controles uit om te checken of de aanwezige hoeveelheid ook daadwerkelijk overeenkomt met wat door de teams is doorgegeven. Bij de auto van Leclerc, die de afsluitende Grand Prix als derde zal beginnen, bleek dit niet het geval.

"De hoeveelheid brandstof in auto nummer zestien is gecheckt voordat die de pitstraat uitging. Er bleek een significant verschil te zitten tussen de hoeveelheid brandstof die het team heeft doorgegeven en de hoeveelheid brandstof die in de auto werd aangetroffen. Omdat dit niet in overeenstemming is met paragraaf 12-19 van de technische reglementen, geef ik dit door aan de stewards", aldus technisch afgevaardigde van de FIA Jo Bauer. De stewards hebben inmiddels laten weten de zaak na de race te zullen onderzoeken.

Bauer zegt niet of er meer of minder brandstof in de auto van Leclerc is aangetroffen dan doorgegeven door Ferrari. Beide opties zijn in theorie mogelijk. Zo zou men door minder brandstof mee te nemen dan doorgegeven, kunnen sjoemelen met het gewicht. Een scenario waarin meer brandstof is meegenomen dan doorgegeven, zou daarentegen kunnen duiden op het meer (en dus illegaal) verbranden van brandstof dan toegestaan. Dit laatste is vooral interessant omdat Ferrari de afgelopen weken onder een vergrootglas is komen te liggen met de brandstofmeter.

Horner verwacht diskwalificatie Leclerc

Christian Horner was één van de eerste prominenten om op de nieuwe controverse te reageren. Leclerc kan zijn Red Bull-poulain Max Verstappen in theorie nog van de derde plaats in het WK verdringen. De teambaas ziet dat echter niet gebeuren. Volgens hem is het waarschijnlijk dat Leclerc - met terugwerkende kracht, want onderzoek is pas na afloop - wordt gediskwalificeerd van de Grand Prix van Abu Dhabi. "Ik vind vooral het woord 'significant' interessant, 'een significant verschil.' De technische richtlijnen zijn erg zwart-wit. Iets is legaal of niet", verkondigt hij tegenover Sky Sports. "Ik kan dus niet inzien waarom Leclerc niet zou worden gediskwalificeerd."

De vorige brandstofcontroverse geanalyseerd: