Sainz verschalkt afzwaaiende Hülkenberg: "Voelde als titelstrijd"

"Ah, was mijn inhaalactie weer niet op TV te zien? Dat meen je niet!", begint Sainz zijn terugblik op de laatste race van het seizoen 2019. Om Gasly te verslaan voor P6 in het wereldkampioenschap moest Sainz in de punten eindigen. Het betekende concreet dat hij in de slotfase voorbij moest aan Hülkenberg, die tiende lag. "Dit was de meest enerverende slotronde die ik ooit heb meegemaakt. Het voelde voor mij alsof ik voor een wereldkampioenschap aan het vechten was", aldus Sainz tegenover onder meer Motorsport.com.

"Ik zat dicht genoeg bij Nico om in bocht negen iets te proberen, maar koos eieren voor mijn geld. Ik wilde richting bocht elf iets proberen, maar had geen goede exit uit bocht tien. Daardoor zat ik iets te ver. Maar ik zag een gaatje en ging er toch voor. Het was eigenlijk best vreemd dat we een heel jaar hebben gevochten en dat het dan op de laatste inhaalkans in de laatste ronde van de laatste race aankwam, maar goed: ik ben er erg blij mee", vervolgt een zichtbaar opgetogen Spanjaard.

Met P6 heeft hij zich tot 'best of the rest' gekroond. En eigenlijk nog meer dan dat, aangezien Gasly en Alexander Albon allebei een deel van het jaar bij Red Bull Racing hebben gereden. Het zegt veel over de progressie van McLaren in 2019. "Ik had voorafgaand aan dit jaar niet kunnen dromen dat we twee coureurs zouden verslaan, die minimaal tien races in een veel betere auto hebben gereden. Zelfs voorafgaand aan dit weekend had ik dat nog niet eens verwacht. Maar ik heb mezelf onder druk gezet en probeerde het te benaderen als een gevecht voor de wereldtitel. Dat heeft gewerkt."

Hülkenberg 'driver of the day' bij afscheid

Op weg naar P6 in het kampioenschap verschalkte Sainz zoals gezegd de afscheid nemende Hülkenberg. De Duitser bleef puntloos, maar werd nog wel tot 'Driver of the Day' gekozen. "Het had een hele goede laatste race kunnen zijn voor mij. Achteraf haalde Bottas mij net een ronde te vroeg in. Daardoor verloor ik twee seconden en die leidden ertoe dat ik na mijn pitstop achter Lando terechtkwam. Daardoor kwam ik weer dertig ronden in vuile lucht te rijden en dat vreet de banden op. Juist hierdoor kon in P10 in de slotfase jammer genoeg net niet vasthouden."

Met medewerking van Jonathan Noble en Erwin Jaeggi