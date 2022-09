Binotto erkent: "Toch veranderingen nodig na fouten Ferrari"

Na moeizame seizoenen in 2020 en 2021 heeft Ferrari in 2022 een grote stap vooruit gemaakt. Daar waar de Scuderia in de laatste jaren onder het oude technische reglement niet verder kwam dan de strijd vooraan in de middenmoot, is de start van het nieuwe grondeffect-tijdperk veelbelovend geweest. De F1-75 heeft in de basis voldoende snelheid om tijdens de meeste raceweekenden voor pole-positions en overwinningen te gaan, maar toch is de teller tot dusver op vier zeges blijven steken. Dat is deels te wijten aan foutjes van de coureurs, maar ook aan technische problemen. Zo vielen Charles Leclerc en Carlos Sainz allebei twee keer uit vanwege een kapotte motor, in het geval van Leclerc zelfs tweemaal in leidende positie.

Ook strategisch heeft Ferrari dit seizoen enkele steken laten vallen. Die fouten hebben ervoor gezorgd dat Leclerc inmiddels 116 punten achterstand heeft op WK-leider Max Verstappen, terwijl de Italiaanse formatie bijna 140 punten achter Red Bull staat bij de constructeurs. Ferrari-voorzitter John Elkann zegt dat hij nog altijd vertrouwen heeft in teambaas Mattia Binotto en het werk van de engineers, maar hij ziet tegelijkertijd wel de noodzaak dat de foutenlast drastisch omlaag moet. In een eerder stadium verklaarde Binotto meermaals dat hij veranderingen daarvoor niet nodig achtte, maar na de thuisrace op Monza geeft hij toe dat aanpassingen wél nodig zijn.

"We hoeven geen mensen te vervangen, maar we moeten wel enkele dingen veranderen. De manier waarop we communiceren, de manier waarop onze beslissingen tot stand komen... er zijn veranderingen nodig", zegt Binotto in gesprek met Sky Sports. Hij vertelt niet hoe het concreet moet gaan veranderen, maar hij sluit uit dat het ontslaan van mensen de gouden oplossing is. "Waarde toevoegen is misschien noodzakelijk, het toevoegen van mensen mogelijk ook. Maar het inwisselen van mensen is niet een pad dat ik wil bewandelen, dat is een ouderwetse manier van problemen aanpakken."

Achter Mercedes eindigen zou 'pijnlijk' zijn

Het verre van probleemloze en foutloze seizoen heeft Ferrari niet alleen een forse achterstand op Red Bull opgeleverd, ook bedraagt het gat met naaste achtervolger Mercedes slechts 35 punten. Qua snelheid kan de W13 over de hele linie niet tippen aan de F1-75, maar daar staat tegenover dat de uitvoering van de Duitse fabrikant wél uitstekend is. Het zou Binotto dan ook irriteren als Ferrari nog achter Mercedes eindigt in het WK. "Dat resultaat zou pijnlijk zijn, zeker gezien de manier waarop wij aan het seizoen begonnen. Dit zou denk ik bewijzen dat we niet goed genoeg zijn geweest in het verbeteren van de auto gedurende het seizoen, maar ook dat er te veel fouten zijn gemaakt. We staan er echter nog voor en onze intentie is om dat zo te houden."

