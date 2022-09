Ferrari-coureur Charles Leclerc opende het Formule 1-seizoen 2022 met twee overwinningen in drie races en ging enige tijd aan kop in de WK-stand. Door een combinatie van problemen met de betrouwbaarheid, rijdersfouten en strategische missers lijkt de Monegask inmiddels echter nog slechts een mathematische kans op het kampioenschap te hebben; WK-leider Max Verstappen heeft in de resterende zeven Grands Prix aan 82 punten voldoende om zijn wereldtitel te prolongeren.

Vanwege de vele fouten wordt teambaas Mattia Binotto bekritiseerd in de media, maar Ferrari-voorzitter John Elkann blijft hem steunen. “We hebben enorm veel vertrouwen in Mattia Binotto en waarderen alles wat hij en al onze engineers hebben gedaan”, zegt Elkann tegen La Gazzetta dello Sport. “Er is echter geen twijfel dat het werk in Maranello, in de pitbox, aan de pitmuur en achter het stuur verbeterd moet worden. We moeten progressie blijven boeken. Dat geldt voor de monteurs, de engineers, de coureurs en uiteraard ook voor het management, inclusief de teambaas. Er worden nog te veel fouten gemaakt op het gebied van de betrouwbaarheid, het rijden en de strategie.”

“Ons vertrouwen in Binotto en zijn team was de juiste beslissing en heeft zich uitbetaald. Dankzij hen zijn we competitief en winnen we weer. Ik ben echter nog niet tevreden, omdat ik denk dat het altijd beter kan”, aldus Elkann. Ferrari heeft als doel om voor 2026 de titel te pakken bij zowel de coureurs als de constructeurs. Dat blijft haalbaar, zegt Elkann. “Ons eerste doel was om competitief te zijn. Als je dat niet bent, dan kan je geen kant op. Aan de betrouwbaarheid kan je altijd nog werken. Daarom geloof ik erin dat Ferrari voor 2026 beide kampioenschappen gaat winnen, met Charles Leclerc op pole-position. We hebben het geluk over twee geweldige coureurs te beschikken, waarschijnlijk de beste line-up in de Formule 1.”

Video: Ferrari rijdt dit weekend op Monza met een speciale livery