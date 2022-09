Alpine verwacht enorme stap qua downforce met nieuwe vloer Singapore

De strijd om de overwinningen is dit jaar te hoog gegrepen voor Alpine, maar wel heeft het team vrijwel het hele jaar al de vierde snelste auto van het veld. Achter de top-drie staat de Franse fabrikant dan ook op P4 in het kampioenschap voor constructeurs, maar in Italië moest men toezien hoe achtervolger McLaren iets van die achterstand goedmaakte. Na een lange reeks puntenfinishes bleef Alpine puntloos in Monza, maar echt zorgen maakt men zich niet bij Alpine. De karakteristieken van het razendsnelle Italiaanse circuit passen volgens sportief directeur Alan Permane simpelweg niet bij de A522. Hij verwacht dan ook dat deze negatieve uitschieter eenmalig is. Ook kijkt hij met een positief gevolg vooruit naar de GP van Singapore op een krap, bochtig en hobbelig stratencircuit.

"Het is absoluut een uitzondering. Er komt in Singapore een nieuwe vloer aan, waarmee we een enorme stap zetten qua downforce. Dan staan we weer waar we horen te staan. Met deze auto kijken we enorm uit naar Singapore, maar in het bijzonder naar Suzuka. Dat gaat echt heel leuk worden", blikt Permane alvast vooruit op de aankomende twee races. Ondanks dat goede gevoel had Alpine niet verwacht dat de prestaties in Monza tegen zouden vallen. Op Spa-Francorchamps presteerde het team namelijk nog goed, terwijl dat circuit vergelijkbare karakteristieken heeft als de omloop nabij Milaan. "We verwachtten niet dat we het lastig zouden hebben. Ik dacht dat het prima zou gaan. Op vrijdag ging het voor de wind en dat is het lastige, dat begrijpen we niet", aldus Permane.

"De lange run zonder DRS, dus met volledige luchtweerstand, zag er goed uit. We waren sneller dan McLaren en sneller dan de teams waartegen we raceten. We waren zeker niet zo snel als de drie snelste auto's, maar er leken geen grote problemen te zijn. De auto had absoluut vrij veel luchtweerstand, maar dat leek ons de snelste manier op deze baan en daarom kozen we er in de race ook voor", vervolgt Permane, die stelt dat Alpine aan de slag moet om de reden voor het matige optreden te achterhalen. "We hadden het lastig in de kwalificatie. Beide coureurs zeiden dat ze fouten hadden gemaakt. Dat is apart, dus de auto was duidelijk lastig te besturen. In de race hadden we de snelheid niet, ook niet de snelheid van vrijdagmiddag. Toen reed Fernando op de mediums en vond hij de band geweldig. Hij was snel en reed 1.26'ers met een volle tank, maar op zondag konden we dat niet benaderen. We hebben dus wat werk te verzetten om te begrijpen wat er gebeurde."

Fernando Alonso moest zijn Alpine in Monza met problemen in de pits parkeren