Er is veel te doen om de F1-test die Alpine later deze maand op de Hungaroring organiseert. Het team is naarstig op zoek naar de opvolger van Fernando Alonso voor het seizoen 2023. De Spanjaard verkast voor volgend jaar naar Aston Martin, waardoor Alpine op zoek moet naar een nieuwe teamgenoot voor Esteban Ocon.

Diverse rijders krijgen in Hongarije de kans om het management te overtuigen van hun kwaliteiten. Vooralsnog gaat het om vier rijders. Alpine-protegé Jack Doohan stond al langer op de lijst voor een uitgebreide Formule 1-test met een ouderejaars bolide. Nyck de Vries heeft met zijn optreden op Monza dusdanig veel indruk gemaakt dat ook hij een uitnodiging kreeg. De Amerikaanse IndyCar-ster Colton Herta gaat eveneens in actie komen, al is dat vooral een geste richting Red Bull en AlphaTauri. Tot slot is Antonio Giovinazzi aan het testprogramma toegevoegd.

De afgelopen dagen brachten diverse media het bericht naar buiten dat ook Mick Schumacher deel zou uitmaken van de testsessie. Dat blijkt echter niet waar te zijn. Het management van de zoon van zevenvoudig wereldkampioen Michael heeft laten weten dat hij niet deel zal nemen aan de test.

Aangezien testsessies met hedendaagse bolides niet zijn toegestaan, rijden de coureurs met de A521 uit het seizoen 2021.