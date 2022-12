Brundle: "Mercedes heeft op dit moment een grote glimlach"

Ondanks de winterstop staat de wereld van de Formule 1 niet stil. Er zijn namelijk grote wijzigingen doorgevoerd aan de top bij onder meer Ferrari en McLaren. Frederic Vasseur is vanaf 2023 de chef in Maranello, terwijl Andreas Seidl zijn taken als teambaas in Woking neerlegt en zijn loopbaan vervolgt als CEO in Hinwil. Daarnaast weet Mercedes volgens Martin Brundle wat er allemaal misging in 2022 en dus verwacht hij dat het Duitse merk op dit moment een glimlach heeft. "Dat moet wel. Zij hebben de continuïteit en de stabiliteit", trapt de F1-analist af tegen Sky Sports. "Zij weten wat er mis is met de auto, daarom komen ze met een veel sterkere bolide terug. Toto is tevens eens van de aandeelhouders daar, wat ongebruikelijk is als teambaas. Hij is iemand die in een razend tempo macht en invloed heeft gekregen in de Formule 1. Sneller dan ik ooit eerder heb gezien, misschien nog wel sneller dan Bernie. Christian Horner zit natuurlijk goed op zijn plek bij Red Bull. Zij hebben natuurlijk Dietrich Mateschitz verloren. Hij nam natuurlijk vrijwel alle grote beslissingen. Zij vinden ongetwijfeld hun weg met de nieuwe opstelling. Mercedes en Red Bull lachen, terwijl er bij Ferrari, McLaren en andere teams fundamentele beslissingen in hun management worden genomen. Ik zie Mercedes het volgend seizoen opnemen tegen Ferrari en Red Bull."

Daarnaast heeft Mercedes ook een prima rijdersbezetting. Lewis Hamilton had in het begin van 2022 moeite om de wagen onder de knie te krijgen, terwijl ploegmaat George Russell consistent presteerde en wegliep bij Hamilton in het kampioenschap. Uiteindelijk eindigde de nieuwkomer bij Mercedes voor de Brit, maar was de zevenvoudig wereldkampioen in de tweede helft van 2022 vaak de sterkste.

"Lewis en George zijn zeer aan elkaar gewaagd als je zo terugkijkt op het seizoen", vervolgt Brundle. "Ze zaten zeer dicht bij elkaar. Dit even los van betrouwbaarheidsproblemen of enkele safety cars. In Brazilië was goed te zien dat ze niet veel voor elkaar onder doen. Er was in de tweede helft van het seizoen een moment dat je kon zeggen dat Lewis de overhand had, maar George blijft zelfvertrouwen kweken en meer ervaring krijgen. Er komt in de toekomst een moment dat het verandert. Lewis wordt natuurlijk ook steeds ouder en daarbij moeten ze natuurlijk teamgenoten blijven. Voor volgend seizoen verwacht ik dat ze op een nagenoeg gelijk niveau opereren."