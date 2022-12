Officieel: Ferrari stelt Frederic Vasseur aan als nieuwe F1-teambaas

Frederic Vasseur werd de laatste weken al geregeld genoemd als opvolger van Mattia Binotto, die na 28 Formule 1-seizoenen een punt zette achter zijn samenwerking met Ferrari. Door een tegenvallend 2022 besloten beide partijen kort na de laatste race in Abu Dhabi uit elkaar te gaan. Het gaf Ferrari de moeilijke opdracht een nieuwe chef te zoeken. Hoewel Vasseur dus al veelvuldig in verband werd gebracht met een overstap naar Maranello, liet het team ook weten intern op onderzoek uit te gaan. Uiteindelijk zijn Vasseur en het management van Ferrari bij elkaar gekomen en gaat de man uit het Franse Draveil samen met de Scuderia op jacht naar de wereldtitel.

Ferrari CEO Benedetto Vigna is blij met de aanstelling van Vasseur als teambaas: “Gedurende zijn carrière heeft hij zijn technische kwaliteiten als opgeleid engineer gecombineerd met de consistente vaardigheid om het beste uit zijn rijders en teams te halen. Deze aanpak en zijn leiderschap is wat wij nodig hebben om Ferrari met hernieuwde energie vooruit te helpen.” Vasseur voegt toe: “Ik ben dolblij en vereerd dat ik als teambaas de leiding krijg over de Scuderia Ferrari. Ik heb mijn hele leven een passie gehad voor de racerij, en Ferrari stond voor mij altijd te boek als de top van de racewereld. Ik kijk ernaar uit samen te werken met het getalenteerde en zeer gepassioneerde team in Maranello.”

Vasseur heeft een bulk aan ervaring in de autosport. Na zijn afstuderen in 1996 ging hij aan de slag in de Formule 3 en werkte onder meer samen met Lewis Hamilton en Romain Grosjean. In 2004 besloot de Fransman samen met Nicolas Todt, de zoon van Jean Todt, een GP2-team op te richten: ART Grand Prix. Een seizoen later werd die renstal met Nico Rosberg kampioen, om datzelfde kunstje in 2006 met Hamilton te herhalen. In 2016 werd hij aangesteld als chef bij het F1-team van Renault, maar nam eind dat seizoen ontslag na onenigheid met Cyril Abiteboul. Halverwege het F1-seizoen 2017 ging Vasseur aan de slag bij Sauber, dat later Alfa Romeo werd, en bleef daar tot eind 2022.