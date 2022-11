Ferrari begon het Formule 1-seizoen 2022 met een sterke auto. Charles Leclerc knokte zich in de eerste drie Grands Prix twee keer naar de overwinning. Naarmate 2022 vorderde nam Red Bull Racing steeds meer de overhand. Daarnaast verloor de Scuderia door technisch malheur, tactische missers en rijdersfouten steeds meer kostbare punten en werd de achterstand op Red Bull groter. Het Italiaanse F1-team kreeg veel kritiek te verduren.

Kort voor het raceweekend in Abu Dhabi kwamen geruchten naar buiten dat Ferrari-teambaas Mattia Binotto na 2022 afscheid zou nemen. In eerste instantie ontkende Binotto de speculaties, maar vrijdagochtend meldde Corriere della Sera, een van de grootste Italiaanse kranten, dat een bevestiging van het afscheid aanstaande was en dat een gebrek aan vertrouwen van Ferrari-president John Elkann hierin een belangrijke rol speelde. Inmiddels is het officieel: Binotto en Ferrari beëindigen de samenwerking.

Benedetto Vigna laat weten: “Ik wil Mattia bedanken voor zijn geweldige bijdragen in meer dan 28 jaar bij Ferrari, en in het bijzonder voor het terugbrengen van het team naar een competitieve positie in het afgelopen jaar. Als gevolg daarvan zijn verkeren we in een sterke positie om de uitdaging opnieuw aan te gaan, boven alles voor onze geweldige fans over de gehele wereld, om de ultieme prijs in de autosport te winnen. Iedereen hier bij de Scuderia en binnen de bredere Ferrari-gemeenschap wenst Mattia het beste voor de toekomst.”

Binotto studeerde in 1994 af en voegde zich een jaar later bij de motorenafdeling van Ferrari. De grote successen van de Scuderia met Michael Schumacher maakte Binotto van dichtbij mee. In 2013 maakte hij een stap en werd leidinggevende op de motorenafdeling. Drie jaar later promoveerde de Italiaan naar een rol als technisch directeur, waarmee hij de naar Mercedes vertrokken James Allison opvolgde. Door tegenvallende resultaten werd toenmalig teambaas Maurizio Arrivabene aan de kant gezet en werd Binotto in 2019 Ferrari-chef. Zijn huidige overeenkomst liep tot eind 2023.

Ferrari heeft inmiddels een zoektocht naar een nieuwe teambaas in gang gezet en hoopt deze in het nieuwe jaar af te ronden.