Kort voor het Formule 1 Grand Prix-weekend in Abu Dhabi meldde het doorgaans goed geïnformeerde Gazzetta dello Sport dat de functie van Mattia Binotto als teambaas van Ferrari op losse schroeven staat en dat Alfa Romeo-chef Frederic Vasseur naar verluidt het stokje in Maranello overneemt. Corriere della Sera, een van grootste kranten in Italië, meldt nu dat het ontslag van de Italiaan zeer snel bekend wordt gemaakt. Het nieuws is afkomstig van de Cairo Group.

Het Ferrari-avontuur van de man uit Reggio Emilia komt volgens de journalisten Daniele Sparisci en Giorgio Terruzzi dus tot een einde. Een officiële bekendmaking wordt zeer spoedig verwacht. "Op dit moment zijn alle partijen bezig met de clausules die de voorwaarden van een aangekondigde en blijkbaar al overeengekomen beëindiging bekrachtigen." Het nieuws is naar buiten gebracht door bronnen die een sterke band hebben met alles wat om Charles Leclerc gebeurt. Corriere della Sera meldt dat de teambaas heeft besloten Ferrari te verlaten vanwege een gebrek aan vertrouwen van Ferrari-president John Elkann, met wie de relatie naar verluidt al lange tijd bekoeld zou zijn.

Binotto begon in 1995 bij Ferrari op de motorenafdeling en werkte zich op tot teambaas. Inmiddels werkt de Italiaan al 28 jaar in Maranello. Zijn huidige overeenkomst loopt tot eind 2023. Met dit nieuws is het de vraag wat Ferrari gaat doen. Laat het Frederic Vasseur vanuit Alfa Romeo overkomen of wordt het intern opgelost door Ferrari CEO Benedetto Vigna op interimbasis deze taken te geven?

De huidige gang van zaken kan een flinke invloed hebben op de F1-auto voor 2023. Binotto overziet dit proces, zowel op technisch als op sportief vlak. Een spoedig afscheid zou gevolgen kunnen hebben voor dat proces.