De verkiezing van beste inhaalactie van het seizoen, waarin de lezers van Motorsport.com mogen stemmen op hun favoriete manoeuvres, loopt inmiddels een week. De redactie van deze website heeft zestien inhaalacties gekozen en door middel van loting is er een toernooischema samengesteld. Na vier ronden weten we op 31 december wat de beste inhaalactie van 2022 is geweest. Vandaag het laatste onderonsje in de achtste finales.

In zijn laatste race voor het team van Alpine liet Fernando Alonso nog maar eens zien hoe goed hij kan inhalen. Nadat hij zijn pitstop had gemaakt zat de Spanjaard in de DRS-zone van Yuki Tsunoda, die op zijn beurt weer vlak achter Valtteri Bottas reed. Alonso twijfelde niet en koos ervoor om ze meteen allebei voorbij te steken met een mooie uitremactie. Veel had hij er niet aan, want Alonso werd snel teruggepakt waarna hij in de pits uitviel.

Optie 2: Carlos Sainz in gevecht met Sergio Perez

We weten allemaal hoe lastig het is om Sergio Perez in te halen. Tijdens de Grand Prix van Frankrijk ondervond ook Carlos Sainz dat. De Ferrari-coureur zat vlak achter de Mexicaan, maar kreeg zijn wagen maar lastig naast de Red Bull van Perez. In de laatste bochtencombinatie lukte dat wel en ging hij eerst buitenom, waarna hij in de laatste bocht aan de binnenkant zat. Ondertussen kreeg hij van zijn team de instructie om binnen te komen, al was dat bericht wel van iets eerder in de ronde. Toch was het een knappe actie en een aardig staaltje multitasken van Carlos Sainz.

