Dinsdagochtend werd bekendgemaakt dat Formule 1-teambaas Frederic Vasseur Alfa Romeo verlaat en aan de slag gaat bij Ferrari. Inmiddels is bekend wie de Fransman bij de Zwitserse formatie opvolgt. Andreas Seidl zegt McLaren na vier F1-seizoenen vaarwel en vervolgt zijn carrière als CEO bij de Sauber Group. Daarmee keert de Duitser terug naar Hinwil. Seidl werkte eerder een aantal jaar als Head of Track Operations bij het BMW Sauber F1 Team. Een van zijn taken als CEO wordt het vinden van een nieuwe teambaas. Sauber wist in 2018 Alfa Romeo als titelsponsor aan zich te binden, maar die samenwerking komt na 2023 ten einde. Die bevestiging kwam kort na het nieuws dat Audi vanaf 2026 de handen ineen slaat met de renstal uit Hinwil. Het aantrekken van Seidl lijkt een belangrijke stap te zijn in de overgang naar Audi.

Seidl kan in ieder geval niet wachten om weer in Hinwil te gaan werken. "Het is geweldig dat ik me vanaf januari weer bij de Sauber Group mag voegen", trapt Seidl af. "Dit team heeft een rijke historie in de Formule 1. Ik ken de organisatie goed door mijn eerdere vierjarige woon- en werkperiode in Hinwil. Ik kan niet wachten om me bij het team aan te sluiten en samen met mijn collega's de ambitieuze doelen na te streven. Ik wil Finn Rausing en iedereen van de Sauber Group bedanken. Ik kijk ernaar uit om hun vertrouwen te belonen met mijn werkzaamheden." Sauber-voorzitter Finn Rausing voegt toe: "Met veel plezier heet ik Andreas Seidl weer welkom in Hinwil als CEO van de Sauber Group. De ervaring van Andreas is ongeëvenaard. Hij brengt de Sauber Group een duidelijk inzicht in wat nodig is om duurzaam succes te bereiken. Hij neemt een bedrijf over dat op de goede weg is en deelt onze inzet om onze organisatie te laten groeien. Ik kijk uit naar vele jaren van succes samen."

Na zijn eerdere werkperiode in Zwitserland ging Seidl aan de slag bij Porsche. Met dat merk werd hij meerdere keren wereldkampioen in het langeafstandsracen en scoorde hij drie zeges in de 24 uur van Le Mans. In 2019 verkaste de Duitser naar McLaren om daar als teambaas aan de slag te gaan. Daar verrichtte Seidl uitstekend werk door het Britse raceteam na tegenvallende jaren weer verder naar voren te brengen. Seidl zegt over zijn vertrek bij McLaren: “Ik kwam in 2019 bij het team en ik heb genoten van de samenwerking met Zak. We hebben een aantal goede resultaten geboekt en ik zal altijd met mooie herinneringen terugdenken aan deze tijd. Monza was het hoogtepunt van mijn carrière. Het team is op een goede weg. Ik wil iedereen bedanken voor de steun, het vertrouwen en de toewijding. Bedankt Zak en de aandeelhouders voor hun begrip voor mijn persoonlijke beslissing om een andere uitdaging aan te gaan. Ik wens het team het allerbeste voor de toekomst.” McLaren heeft bekendgemaakt dat Andrea Stella Seidl opvolgt bij McLaren.