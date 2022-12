Ook politiek gezien zat de Formule 1 in 2022 niet stil. Mercedes, dat hard geraakt werd door porpoising, drong er bij de FIA op aan om op grond van veiligheid iets te doen aan het gestuiter. In Spa werd een nieuwe technische richtlijn van kracht, terwijl het technische reglement voor 2023 werd aangepast om porpoising in te dammen. Daarnaast werd bekend dat Red Bull Racing te veel geld uitgaf in 2021. De straffen zijn bekend: zeven miljoen dollar boete en nog minder aerodynamische testtijd dan dat het als constructeurskampioen al had. Ook lag race control geregeld onder vuur voor diverse beslissingen. De FIA besloot uiteindelijk het roulatiesysteem met wedstrijdleiders bij het vuilnis te zetten en 2022 af te sluiten met één racedirecteur.

Motorsport.com stelt Mercedes-teambaas Toto Wolff de vraag hoe de Oostenrijker tegen deze zaken aankijkt. "Je wilt je eigen structuur beschermen, dat doen we allemaal", zegt Wolff. "Het is zaak om bepaalde dingen voor te zijn of te beschermen, en proberen te voorspellen welke politieke kant het opgaat. Dat is normaal. Naar mijn mening waren er nu niet meer of minder politieke spelletjes. Iedereen leeft volgens zijn eigen normen. Het was business as usual."

De politieke spanningen waren mijlenver verwijderd bij de intense strijd die Red Bull en Mercedes hadden in 2021, toen Lewis Hamilton en Max Verstappen voor de titel vochten. Het Duitse merk kon zich afgelopen jaar niet mengen in de knokpartij vooraan, mede door porpoising. Zelfs toen bekend werd dat Red Bull het budgetplafond had overschreden was Wolff niet een van de mensen die het hardst om straffen riep.

In de nasleep van de uitspraak zei de Mercedes-chef dat elke straf in de ogen van Red Bull te hard zou zijn, maar te licht in de ogen van Mercedes. Hij hoopte dat de sancties in elk geval andere teams zouden afschrikken om dergelijke overtredingen in de toekomst te begaan. "Naast de sportieve en financiële straf zijn er ook grote gevolgen voor de reputatie", liet Wolff weten in Mexico. "Daarom denk ik dat geen enkel team nog over deze lijn stapt. Je wilt niet dat je partners en team hierin worden meegesleurd. We leven in een transparante en open wereld. Alles behoeft sturing, dat heeft ook de sport nodig."