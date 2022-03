Brundle: Verstappen heeft agressieve rijstijl helemaal niet nodig

Max Verstappen en Lewis Hamilton hadden het in het F1-seizoen 2021 enkele malen flink met elkaar aan de stok. Enkele malen eindigde dat in tranen, met incidenten op Silverstone, Monza en Saudi-Arabië als dieptepunten. Uiteindelijk trok de Red Bull-coureur in Abu Dhabi aan het langste eind en ging er met de wereldtitel vandoor. Het doel is daarmee bereikt, de grootste druk is van zijn schouders. De vraag is in hoeverre dat zijn rijden beïnvloedt. Volgens Sky Sports F1-analist Martin Brundle nauwelijks.

“Zijn stijl is zijn stijl, de anderen moeten hun stijl aanpassen aan hem”, stelt Brundle in gesprek met geselecteerde media, waaronder Motorsport.com. “Luister maar eens naar Esteban Ocon, die in de juniorklasse tegen hem racete, en anderen uit de karting. Het is overduidelijk de modus operandi van Max. Hij racet zo: agressief. Of hij nu wat gaat minderen? Saudi-Arabië vorig jaar was wat mij betreft over de top. Dat zeg ik enkel omdat hij zo goed is. Hij heeft dat helemaal niet nodig.”

De Brit haalt ter vergelijking enkele grootheden uit het verleden aan: “Als we het over Michael [Schumacher, red.] hebben, dan kom je altijd uit bij zijn misdragingen. Dat is enorm jammer. Ayrton Senna eveneens. Hij eindigde in de F3 bovenop mijn hoofd. Ze zijn zo goed, ze hebben dit soort dingen niet nodig die een smetje werpen over hun reputatie. En Max heeft veel meer talent dan ik ooit heb gehad. Kijk naar zijn wagenbeheersing, dat is uitzondering. Maar hij racet nou eenmaal zo. Het is aan de anderen om daarmee om te gaan. Ze moeten de manier waarop ze racen aanpassen, want ik denk niet dat Max het opeens heel anders gaat doen.”

Video: Max Verstappen en Red Bull Racing favoriet voor de F1-opener in Bahrein?

Het Formule 1-seizoen 2022 begint aankomende zondag met de Grand Prix van Bahrein. De race start om 18.00 uur lokale tijd, om 16.00 uur Nederlandse tijd.