In de nieuwe reeks afleveringen van de Formule 1-serie Drive to Survive komt de frustratie van Franz Tost over de trainingsarbeid van Yuki Tsunoda duidelijk naar voren. De Japanse debutant liet toentertijd een gebrek aan toewijding en voorbereiding zien. Het zorgde er uiteindelijk voor dat hij van Milton Keynes – waar hij woonde voor snelle toegang tot de simulator van Red Bull – verhuisde naar een nieuw thuis in de buurt van de AlphaTauri-fabriek in het Italiaanse Faenza. Daar bracht hij niet alleen meer tijd door met het team en de engineers, maar ging hij ook aan de slag met het verbeteren van zijn fysieke gesteldheid.

In Bahrein grapte Tsunoda afgelopen week dat hij in zijn eerste seizoen te veel tijd doorbracht met het bestellen van eten op Uber Eats en niet het voorbeeld volgde van Tost, die zelf fanatiek hardloper is. De teambaas zelf vindt echter dat de 22-jarige coureur er fysiek niet zo slecht aan toe was als hij zelf impliceerde. “Ik denk dat Yuki dat een beetje ironisch bedoelde. Als een jonge coureur naar de F1 komt, is hij totaal verrast door de krachten waarmee hij in de F1 te maken krijgt. Het remmen, de snelle bochten, langzame bochten met links en rechts krachten op de nek enzovoort. Maar Yuki was vorig jaar fit, anders was hij vorig jaar hier in Bahrein niet negende geworden”, stelt Tost.

Wel besefte Tsunoda dat er meer fysieke arbeid nodig was om nog beter te gaan presteren. “Daarom is het belangrijk om in de auto te zitten, want dat is de beste training. Als je in de auto hebt gezeten en een race hebt gereden, voel je waar de pijn zit. Dan kan je met je trainer en fysiotherapeut praten over wat je moet veranderen aan je fysieke training om de spieren die het zwaar hadden te versterken”, legt Tost uit. Hij ziet dit jaar een flinke vooruitgang. “Maar nogmaals, vorig jaar was het niet zo slecht. Hij was simpelweg nieuwkomer in F1 en je kan het de anderen ook vragen, dat is iets nieuws. Het is F1, deze auto’s zijn zo snel. Ik ken geen enkele coureur die het niet zwaar heeft na de eerste runs of eerste races in een F1-auto, want het is enorm veeleisend. Yuki heeft veel getraind, hij is in goede vorm. Ik kijk ernaar uit om hem dit seizoen in de auto te zien.”

Geen gezelschap van Tsunoda tijdens hardlopen

Zelf is Tost dus een fanatieke hardloper, die voor de start van de werkdag vaak al een flink stuk heeft gerend. Tsunoda heeft zich nooit bij de teambaas gevoegd voor een van die hardloopsessies. “Hij kijkt me aan en denkt waarschijnlijk dat ik gek ben. Ik loop niet met hem hard”, vertelt hij. “Ten eerste is dat niet zijn tak van sport, want hij heeft iets kortere benen. Daarnaast is het niet belangrijk dat hij om vijf uur ’s ochtends met mij gaat hardlopen. Nee, hij heeft zijn coach. Met hem heb ik veel gesproken. Iedere Formule 1-coureur moet ook een test doen bij fitnesscentrum van Red Bull, waar ze kijken op welke fronten er achterstanden zijn. Deze resultaten zijn belangrijk, want het is de basis voor de verdere fysieke ontwikkeling. Iedere atleet, iedere coureur is anders. Daarom moet je een specifiek individueel trainingsprogramma maken. Ik heb dus niet met Yuki getraind, ik heb hem en de trainers alleen verteld dat ze de juiste weg moeten zoeken om de prestaties en fysieke kracht te verbeteren. Dat is wat ze hebben gedaan.”