Waarom het minimumgewicht van F1-auto's voor 2022 verhoogd is

Met de komst van het nieuwe reglement werd de gewichtslimiet van de wagens al opgekrikt van 752 naar 795 kilogram. Dat heeft vooral te maken met de zwaardere 18 inch-wielen en de verbeteringen die op veiligheidsgebied gemaakt zijn. Diverse teams hebben bij het ontwerpen en bouwen van de nieuwe wagens moeite gehad om op die ondergrens te blijven. Hadden de teams niet beter hun best moeten doen om toch op die 795 kilogram te zitten, is dan een vaak gestelde vraag.

Volgens het hoofd van de FIA single seater-commissie Nikolas Tombazis hebben de teams heel weinig controle over het gewicht. En dan gaat het specifiek over de onderdelen die standaard aangeleverd worden door externe leveranciers. Het is iets waar de Formule 1 nu veel meer mee doet om de kosten te drukken en het veld bij elkaar te houden. “Het probleem met het gewicht is dat bepaalde standaardonderdelen zwaarder waren dan dat we vooraf hadden gedacht, daar hebben de teams geen controle over”, zei Tombazis in gesprek met onder meer Motorsport.com.

Omdat de teams geen controle hebben over die standaard onderdelen, stelt Tombazis dat het geen straf mag zijn voor de deelnemers. “Dat wilden we compenseren, het moest geen straf zijn voor de teams. Veel teams hebben moeite met het gewicht, meer dan normaal. Om het hele pakket te ondersteunen hebben we besloten drie kilogram bij het minimumgewicht op te tellen. De F1 Commission moet hier nog mee akkoord gaan, dus het is op dit moment nog geen garantie.”

De nieuwe wielcovers zijn een stuk zwaarder dan vooraf gedacht. Photo by: Motorsport Images

De banden en wielen behoren qua gewicht tot de meest ingrijpende veranderingen op de nieuwe wagens. Deze voldoen wel redelijk aan het verwachte gewicht, maar dat kan niet gezegd van de nieuwe ‘wieldoppen’. “De banden zijn maar een klein beetje zwaarder, in totaal 100 gram meer dan vooraf voorspeld hadden”, aldus Tombazis. “De velgen zijn ook vergelijkbaar, misschien een klein beetje minder. Maar de wielcovers zijn juist zwaarder dan we hadden gedacht, dat is het belangrijkste. Er is veel gedaan om ze zo goedkoop mogelijk te produceren, het zijn natuurlijk vervangbare onderdelen. We wilden niet dat ze te duur zouden zijn, we hadden ze ook van een lichter materiaal kunnen maken, van carbon of iets dergelijks, maar dan zou het veel meer gekost hebben.”

Nadat het fenomeen porpoising tijdens de F1-test in Barcelona aan het licht kwam, zochten de teams in de dagen daarna naar een oplossing. Die werd gevonden met het plaatsen van extra stangetjes aan weerszijden van de vloer. Niet alle teams maken hier gebruik van. Tombazis stelt dat de FIA hier ook niet op gaat ingrijpen. “Ze hebben allemaal de optie om er iets mee te doen, maar sommige teams hebben nu eenmaal een vloer die al iets stijver is dan anderen. De geometrie van bepaalde teams vraagt een dergelijke oplossing, maar we kunnen niemand verplichten dit te gebruiken. Het is optioneel. Het scheelt op aerodynamisch vlak zeker iets, maar dat laten we aan de teams.”

Het gebruik van dergelijke stangetjes wordt dinsdag ook besproken tijdens de bijeenkomst van de F1 Commission. De gewichtslimiet ligt deze week op het bord van de World Motor Sport Council, die haar goedkeuring moet geven aan de verhoging van drie kilogram.