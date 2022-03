Bij de eerste F1-test in Barcelona werd duidelijk dat de teams baat kunnen hebben bij flexibele randen aan de vloer van de auto. Bij hoge snelheid dicht de vloer dan de ruimte naar de weg, net als de skirts die werden ingezet bij de grondeffect-auto's eind jaren zeventig. Tegelijkertijd heeft bijvoorbeeld het team van Mercedes manieren gezocht om de vloer stijver te maken door het toevoegen van verstevigingen. Dat was deels een reactie op het fenomeen porpoising, dat door sommige formaties werd toegeschreven aan doorbuigende vloeren. De teams hebben de grootste moeite om de vloeren stijf genoeg te maken om aan de reglementen te voldoen zonder te veel gewicht toe te voegen. Hoewel de gewichtslimiet voor dit seizoen aanzienlijk is verhoogd, zitten de meeste auto's er duidelijk overheen. Alle teams zijn verplicht de vloeren sterker te maken door extra materiaal toe te voegen. F1-teambazen zijn het er wel over eens dat de limiet met 3 kilogram omhoog moet gaan.

"Ik denk dat de stijfheid van de vloer een belangrijk onderwerp wordt", aldus F1-baas Ross Brawn. "Met een nieuwe regelgeving komen teams er ook achter welke gebieden gevoelig zijn voor stijfheid. Dit geldt bijvoorbeeld voor de achtervleugel. Stel dat het lukt om de achtervleugel in de juiste positie te houden in medium snelheidsbochten en juist te laten zakken op rechte stukken, dan verlies je weerstand. Iedereen weet dat. De gevoeligheid van de vloer moet nog beter begrepen worden. Met verschillende tests zit de FIA hier bovenop. Niets is oneindig stijf. Dus het alleen maar zeggen dat de vloer stijf moet zijn, dat zegt niets. Het gaat erom wat wij acceptabel vinden, daar is de FIA momenteel druk mee bezig."

F1-teams komen met eigen oplossingen

Brawn verwacht dat meer teams stutten toevoegen voorafgaand aan de Grand Prix in Bahrein. Deze worden toegestaan door de internationale autosportbond, maar niet verplicht om de naleving van de stijfheidtesten te garanderen. "Ik denk dat er voor de race een nieuwe veerpoot op de vloer komt om te proberen de stijfheid te bereiken", vervolgt Brawn. "De teams met problemen willen eigenlijk een stijvere vloer. Veel van de porpoising komt nu juist door de doorbuigende vloer, dus het is een ander element waar ze mee te maken hebben."