In december bracht de Formule 1 voor het eerst een bezoek aan het Jeddah Corniche Circuit voor de Grand Prix van Saudi-Arabië. Het circuit kreeg gemengde reacties van zowel fans als coureurs. De rijders waren met name kritisch over de veiligheid op de omloop en in het bijzonder het zicht in bepaalde bochten. Zo vertelde GPDA-voorzitter George Russell destijds aan Motorsport.com dat het circuit “veel mist qua veiligheid en racen”. De klachten waren niet aan dovemansoren gericht, want in januari werd bevestigd dat er gewerkt ging worden aan het Jeddah Corniche Circuit om het zicht op de meest kritieke punten van het circuit te verbeteren. Qua profiel blijft het circuit ongewijzigd, met uitzondering van de 1,5 meter breder geworden bocht 27.

Het gevolg van de veranderingen is echter dat het toch als snelle circuit nog iets sneller is geworden, stelt Martin Whitaker, CEO van promotor Saudi Motorsport Company. “De lay-out van het circuit blijft hetzelfde, met uitzondering van bocht 27. We hebben de baanafzetting op sommige punten iets verder naar achteren gezet, zodat het zicht door die bochten verbetert. En alsof het nog niet snel genoeg was, kan het de ronde nog iets sneller maken. De meeste veranderingen voor dit jaar zijn afgerond. Ik denk dat we zeven tot tien van de veranderingen waarom gevraagd werd, hebben doorgevoerd. De rest duurt iets langer.” Als voorbeeld noemt Whitaker de zichtlijnen in bochten 23/24. Wegens tijdgebrek komt men er niet aan toe om dat aan te passen.

De F1 en de FIA hebben volgens Whitaker een lijst met 12 tot 15 punten op het circuit aangedragen waarvan men graag het gezien dat de zichtlijnen verbeterd werden. “De snelheid van het circuit is zodanig dat coureurs heel snel dichterbij komen aan langzamere auto’s. Het grootste probleem was denk ik ook niet de race, maar de kwalificatie. Daar heb je auto’s die gas terugnemen in de aanloop naar een goede ronde”, zegt Whitaker. “De FIA kan daar natuurlijk iets aan doen, want in de rijdersbriefings kunnen ze vertellen dat er in bepaalde bochten of secties niet vertraagd mag worden. Maar voor ons als promotor en organisator voelde het veel beter om te kijken naar wat wij eraan konden doen.”

Komend weekend start het Formule 1-seizoen 2022 in Bahrein. Een week later staat op het Jeddah Corniche Circuit de tweede krachtmeting van de jaargang op het programma.