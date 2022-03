F1-teambazen zijn het eens: Minimumgewicht auto met 3 kilo omhoog

Het minimale gewicht voor de auto plus coureur is voor dit seizoen verhoogd van 752 kg naar 795 kg vanwege de overstap naar 18 inch wielen en de invoering van nieuwe veiligheidsvoorzieningen. Maar ondanks de verhoging vonden teams het nog steeds moeilijk om in de buurt van die limiet te komen. Een onverwachte factor was de noodzaak om de vloeren te verstevigen, die tijdens de eerste F1-test in Spanje kwetsbaar bleken voor schade en verbuiging.

F1-directeur Ross Brawn liet donderdag weten dat de formaties voor een lastige klus staan. "Het is duidelijk dat het halen van het minimumgewicht een hele uitdaging wordt met deze auto", aldus de Brit. "Er is op het gebied van veiligheid veel verandering geweest door het vreselijke ongeluk in F2 twee jaar geleden [van Anthoine Hubert] en het ongeluk van Romain Grosjean. Het gewicht van de auto is hierdoor omhooggegaan."

Nu F1-teams te maken hebben met de extra druk van het budgetplafond werd om een verdere verhoging van het minimumgewicht gevraagd. Hierdoor wordt het voor de formaties minder noodzakelijk te zoeken naar allerlei manieren om gewicht te besparen. Hoewel sommigen aandrongen op een forse verhoging, werd er uiteindelijk een compromis bereikt met 3 kg. Dit om andere teams, die de limiet dichter weten te benaderen, niet te benadelen. De wijziging moet nu formeel worden bekrachtigd door de World Motor Sport Council.

F1-teams zijn het eens met elkaar

"Volgens mij heeft iedereen overgewicht," zegt Mercedes-teambaas Toto Wolff. "Iedereen probeert erachter te komen hoeveel meer gewicht de anderen eigenlijk hebben, en daarom is er een piepklein stapje gemaakt. Voor ons is het onderdeel van de competitie om het gewicht te verminderen. Wat het deze keer anders maakt is het budgetplafond. Zolang het voor iedereen gelijk is, vinden wij dat prima."

Ferrari-teambaas Mattia Binotto deelt de mening van Wolff en is het eens met de verhoging. "We moeten niet vergeten dat de auto's een stuk zwaarder zijn dan vorig jaar", stelt de Italiaan. "Ik denk dat het verhogen van het gewicht nooit goed is voor de sport en de snelheid, dus er zijn discussies geweest en we zijn in gesprek over een verhoging van 3 kg. Ik denk dat dit een goed compromis is, maar ik denk niet dat we nog meer moeten verhogen. Zoals Toto zegt: het is een onderdeel van de competitie."

AlphaTauri-baas Franz Tost benadrukt dat de teams het moeilijk hebben gehad om de nieuwe auto's tot op de limiet te krijgen. "Dat is altijd lastig met een compleet nieuw reglement", zegt Tost. "Deze auto's zijn ingewikkeld. Het is dus zeer moeilijk om alles zo te ontwerpen dat het binnen de limiet komt. Zoals we kunnen zien hebben de meeste auto's overwicht. Het compromis dat we hebben gevonden, is goed. Ook voor de kosten, want gewicht verminderen is duur."