In de eerste twee races van het Formule 1-seizoen 2022 maakten regerend wereldkampioen Max Verstappen en Ferrari-uitdager Charles Leclerc er een enerverende strijd van. Na twee beklijvende duels hebben beide topcoureurs een overwinning achter de naam staan. Door de uitvalbeurt van de Nederlander in de eerste race heeft Leclerc een gezonde voorsprong in de strijd om de wereldtitel. Dit weekend gaat de strijd op het vernieuwde Albert Park Circuit in Melbourne de derde ronde in. Voormalig Formule 1-coureur en huidig Sky Sports F1-analist Martin Brundle heeft hoge verwachtingen, met name door de aanpassingen aan het circuit.

“De baan is nu veel sneller, super uitdagend voor de rijders. Deze nieuwe auto’s plakken aan het asfalt dus ik verwacht veel high speed actie”, aldus de Brit in de Sky Sports-preview. Het circuit is de afgelopen maanden verbreed en diverse bochten zijn aangepast om de kans op inhalen te vergroten. Ook zijn er dit weekend maar liefst vier DRS-zones, een unicum. Volgens Brundle gaat dat voor veel spektakel zorgen: “Deze auto’s zijn beter om mee in te halen, dat hebben we in de eerste twee races gezien. De baan is nu breder, met vier DRS-zones. Ik verwacht veel aanval en tegenaanval tussen Verstappen en Leclerc, zoals we ook in de eerste twee races gezien hebben.”

De Brit is zeer te spreken over de rivaliteit tussen Verstappen en Leclerc: “I love it. Er is veel respect tussen hen. Ik weet niet hoe lang dat zo blijft, maar het is mooi om te zien dat ze elkaar na een race een high five geven en elkaar complimenteren met een geweldige race. Ik heb echt genoten van Saudi-Arabië. De strijd wordt echter wel serieuzer naarmate het seizoen vordert. En ik verwacht dat ook Carlos Sainz en Sergio Perez zich meer in de strijd gaan mengen.”

