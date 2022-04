F1 verrast met vier DRS-zones op vernieuwd circuit in Melbourne

Voor de eerste F1-race in Melbourne sinds 2019, de edities van 2020 en 2021 zijn niet doorgegaan door corona, kan de koningsklasse rekenen op een aangepaste lay-out. De grootste verandering is in de tweede sector te vinden, die is een stuk sneller geworden. De langzame bochten 9 en 10, die samen een chicane vormden, zijn vervangen door een vloeiend geheel. Het maakt de baan iets korter, brengt de rondetijden naar beneden en moet bovenal het volgen makkelijker maken.

Dat laatste moet inhaalacties bevorderen en de amusementswaarde naar een hoger plan tillen. Naast de aangepaste lay-out wordt ook op een andere manier gepoogd om inhaalacties makkelijker te maken. Voor de editie van 2022 lijkt er namelijk een vierde DRS-zone aan het circuit toegevoegd. Vergeleken met 2019 komt die extra zone precies in het aangepaste gedeelte van de tweede sector te liggen, om precies te zijn tussen wat dit jaar de bochten 8 en 9 zullen zijn. De drie andere DRS-zones waren in de vorige lay-out ook al aanwezig en blijven simpelweg intact.

Een ander tactisch DRS-gevecht?

Opvallend element in de onderstaande afbeelding - die F1 maandag op de eigen website heeft geplaatst - is er dat er slechts twee detectiepunten zijn aangebracht. Dit zou betekenen dat coureurs met één meting meteen DRS voor twee opeenvolgende zones krijgen. Zo bepaalt het meetpunt bij het uitkomen van bocht 6 wie DRS mag gebruiken in het nieuwe gedeelte en ook in de zone na bocht 10. Het detectiepunt net voor bocht dertien is vervolgens leidend voor DRS op start-finish en op het rechte stuk tussen de bochten 2 en 3.

Dit alles krijgt gevolgen voor het tactische steekspel, zoals dat onder meer in Saudi-Arabië te zien was tussen Max Verstappen en Charles Leclerc. In Australië hoeven coureurs niet meteen te vrezen dat ze na een aanval op het eerste rechte stuk worden teruggepakt in een deel dat daar meteen op volgt. DRS geldt immers voor twee opeenvolgende rechte stukken, waardoor er in het eerste gedeelte kan worden aangevallen om DRS vervolgens ter verdediging te gebruiken op het tweede rechte stuk. Het betekent wel dat het verkrijgen van DRS nog belangrijker is in gevechten dan voorheen.