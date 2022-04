VW-top geeft groen licht voor F1-deelname, Red Bull-Porsche in de maak?

Zoals eerder door Motorsport.com gemeld zou de zogenaamde Aufsichtsrat van de Volkswagen Group deze week over de Formule 1-projecten spreken. Het thema stond in eerste instantie eerder op de agenda, maar is onder meer door de oorlog in Oekraïne naar de achtergrond verdreven. Donderdag stond het overleg alsnog op de rol en is er gesproken over de plannen om vanaf 2026 in de koningsklasse van de autosport te stappen. Dat jaar gaat het motorreglement op de schop, waardoor het voor nieuwkomers een logisch moment is om de sprong te wagen.

Porsche met Red Bull, maar nog geen aankondiging?

Waar die sprong met Porsche toe moet leiden is duidelijk: een langdurige samenwerking met Red Bull. Het zou - volgens informatie van deze website - niet alleen om het leveren van motoren moeten gaan, maar ook om een (financieel) partnerschap. De documenten zouden grotendeels klaar liggen om te tekenen, al is er eerst groen licht van de raad van toezicht nodig. Precies daar is donderdag over gesproken. De raad van toezicht zou positief gestemd zijn over F1-deelname en daarmee ook de combinatie Red Bull-Porsche, al staat dat nog niet helemaal gelijk aan formele goedkeuring.

Dat betekent ook dat er nog niet naar buiten wordt getreden met een aankondiging. Sterker nog: van insiders klinkt het bericht dat de VW Group bewust niets aan de grote klok gaat hangen, totdat FIA en F1 de 2026-regels officieel hebben gecommuniceerd. Mocht men voor die strategie kiezen, dan zit daar een voordeel aan. In dat geval kan de druk achter de schermen - bijvoorbeeld over de concessies voor nieuwkomers - nog even op de ketel worden gehouden. Als VW voor de muziek aan loopt en al voor de FIA naar buiten treedt ('we doen mee, ongeacht de definitieve regels') valt dat aspect weg. Derhalve is er goede wil, maar leidt het formeel nog niet tot witte rook voor de buitenwereld.

Audi ook van de partij, en zo ja, met wie?

Waar Porsche aan Red Bull gekoppeld moet worden, oogt de situatie van Audi veel gecompliceerder. Dat merk is eveneens in beeld om in 2026 in te stappen en daar is in principe ook ruimte voor, al ligt nog niet vast met wie. Audi heeft in ieder geval met McLaren gesproken, al zou dat dossier minder makkelijk af te hameren zijn dan dat van Porsche. Ook hier gaat het niet sec om het leveren van motoren. Audi wil zich graag inkopen in de McLaren Group. Vorig jaar werden geruchten over een complete overname naar het rijk der fabelen gewezen, al erkende CEO Zak Brown wel dat McLaren met partijen in gesprek was. Audi was één van de partijen en het merk met de ringen zou het bod om zich in te kopen - in ieder geval in de F1-tak - recent hebben verhoogd tot 650 miljoen euro.

Publiekelijk is echter niet bekend hoe dat bod is ontvangen, al lijkt het nog geen doorslaand succes. Daardoor worden er eveneens andere partijen aan Audi gelinkt. Dat Williams in het geruchtencircuit is genoemd mag geen wonder heten door de VW-invloeden daar, denk bijvoorbeeld aan Jost Capito. Volgens Auto, Motor und Sport zou Sauber - dat eerder nog een bod van Andretti Autosport afwees - ook zeer serieus in de race zijn. Doordat Audi de Le Mans-auto onder meer ontwikkelde in de windtunnel te Hinwil en Jan Monchaux inmiddels bij het F1-team werkt, zijn de banden warm.

Beduidend opmerkelijker is het bericht van een bron die niet bij naam wil worden genoemd dat ook Aston Martin verkennende gesprekken voert met Audi. Doordat Mercedes en Toto Wolff aandeelhouders in Aston Martin zijn, lijkt zo'n samenwerking zeer onwaarschijnlijk, al staat het F1-team formeel los van de sportwagenfabrikant. Het biedt Lawrence Stroll - eigenaar van beide - in theorie de mogelijkheid om buiten de deur te kijken. Aston Martin wil dergelijke berichten bevestigen noch ontkennen. Het maakt dat de situatie van Audi een stuk gecompliceerder is dan die van Porsche. Wel staat vast dat alle hoge organen van Audi, Porsche en de VW Group zich inmiddels positief hebben uitgelaten over F1-deelname. Als de FIA en F1 de nieuwe regels wereldkundig maken en VW niet meer plotseling gaat draaien, kunnen de plannen daadwerkelijk naar buiten.

