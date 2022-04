F1 Australië 2022: Wat is er veranderd aan Albert Park en waarom?

Het doorgaans rustige Albert Park in Melbourne wordt een week per jaar opgeschrikt door razendsnelle bolides. Het semi-stratencircuit is dan de gastheer van de Formule 1 Grand Prix van Australië. De baan staat al meer dan een kwart eeuw op de F1-kalender. De omloop wordt jaarlijks opgebouwd en bestaat voor een groot deel uit openbare weg dwars door het groene hart van de stad. Sinds 1996 is de lay-out nauwelijks aangepast. Sterker nog: er wordt nog altijd geracet op de asfaltlaag die er in 1995 neergelegd werd. Tot nu.

Na jaren van onderzoek, feedback en analyse is het Albert Park Circuit de voorbije anderhalf jaar onder handen genomen. Aankomend weekend keert de Formule 1 terug naar Melbourne, in de hoop meer spektakel te kunnen bieden dan de voorbije decennia. Wat is er allemaal veranderd aan het complex en waarom? We leggen het hieronder uit.

Wat is er veranderd aan het F1-circuit in Albert Park?

Bocht 1

De eerste bocht van het Albert Park Circuit, een plek waar in het verleden na de start nogal eens een crash plaatsvond, is aan de rechterkant van de rijders met liefst 2,5 meter verbreed. Hiermee moet het tunneleffect richting een zeer smalle apex verminderd worden en moeten de coureurs eenvoudiger zij aan zij door de eerste bocht kunnen komen.

Bocht 3

Bocht 3 is een van de voornaamste punten om in te halen, en is aan de rechterkant voor de coureurs vier meter breder gemaakt. Ook het profiel van de bocht is aangepast om meer positieve hellingshoek te creëren. Daardoor zouden meerdere lijnen mogelijk moeten zijn, wat inhalen ten goede moet komen.

Albert Park in Melbourne Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

Bocht 6

Bocht 6, ooit een listige en krappe rechterknik, heeft een significante verandering ondergaan. De bocht is met meer dan 7,5 meter verbreed. Hierdoor is de bocht veranderd van een start-stop punt in een vloeiende knik. De verwachting is dat de snelheid in deze bocht alleen al meer dan 70 kilometer per uur hoger ligt.

Bocht 9/10

De oude chicane van bocht 9/10, die het veld langs de oever richting bocht 11/12 voerde, is weg. Het is nu vanaf bocht 6 volgas door de knikjes van bochten 7 en 8 richting het punt wat vroeger bocht 11/12 was, maar door de aanpassing is veranderd in bocht 9/10. Naar verwachting komen de coureurs hier met zo’n 330 kilometer per uur aan, en krijgen ze 5.4G te verduren in bocht 9. Het achterste rechte stuk wordt ook gebruikt als nieuwe DRS-zone.

Bocht 11

Na de lange, bijna volgas sectie van bocht 6 tot bocht 10, is bocht 11 nu een nieuwe inhaalmogelijkheid. De bocht is aan de binnenkant drie meter verbreed. Het profiel is aangepast met een meer positief camber om meerdere lijnen mogelijk te maken.

Bocht 13

De voorlaatste bocht is eveneens aan de binnenzijde verbreed om het voor de coureurs lastiger te maken hun positie te verdedigen.

Pitstraat

De krappe pitstraat is met twee meter verbreed. De pitmuur staat nu op de rand van het circuit, waar vroeger nog een grasstrook zat. De organisatie wil de snelheid in de pitstraat verhogen van 60 tot 80 kilometer per uur, al moet dit nog officieel goedgekeurd worden door de FIA. Hierdoor neemt de tijd voor een pitstop flink af, wat kan resulteren in meer strategische opties voor de teams.

Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.19, in de pits Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Nieuwe asfaltlaag

Het gehele circuit is voorzien van een nieuwe laag asfalt. Dat was hard nodig: de originele asfaltlaag werd in 1995 gelegd en daar is sindsdien niets meer aan gedaan. En aangezien een groot deel van het circuit 51 weken per jaar gebruikt wordt als openbare weg, was een opfrisbeurt geen overbodige luxe.

Waarom is het circuit veranderd?

Het verbeteren van de lay-out van het circuit in Albert Park stond al meerdere jaren op het programma. Coureurs en teams laten zich al geruime tijd kritisch uit over het circuit. Het werd gezien als verouderd, met name omdat de wagens steeds sneller werden. Bovendien was er overal maar één lijn mogelijk. De korte, hobbelige remzones maakten het nagenoeg onmogelijk om zonder significant snelheidsverschil in te halen.

In 2017 voerde de Australian Grand Prix Corporation een uitgebreid onderzoek uit naar een grondige verbouwing van het circuit. Het plan verschilde niet veel met de aanpassingen die nu zijn doorgevoerd, met een langer recht stuk ten noorden van het meer. In die plannen werden de huidige bochten 11/12 echter vervangen door een scherpe bocht met een hevige remzone. Uiteindelijk redde dat plan het niet. De AGPC vond de werkzaamheden en de sluiting van openbare wegen te ingrijpend voor het dagelijkse leven in Melbourne.

De kritiek op de lay-out hield echter niet op, waardoor er opnieuw nagedacht werd over een aanpassing van de baan. Uiteindelijk besloot de AGPC het complex opnieuw te asfalteren. Aangezien dat al veel hinder voor het openbare leven zou opleveren, werd besloten om de bochten meteen maar te wijzigen.

Diverse Formule 1-coureurs werden gevraagd naar hun mening voordat het plan werd uitgevoerd. Samen kwam men tot het huidige plan. Door de coronapandemie en het feit dat de Formule 1 langere tijd niet naar Melbourne afreisde, was er voldoende tijd om de werkzaamheden uit te voeren.

De werkzaamheden aan Albert Park Foto: Australian Grand Prix Corporation

Zorgt dit voor betere races?

De veranderingen aan het Albert Park Circuit zijn met één doel voor ogen doorgevoerd: het creëren van meer inhaalmogelijkheden. Vermoedelijk blijft het lastig om in bocht 1 in te halen, maar de verbreding van het circuit maakt het wel mogelijk om er meerdere lijnen te kiezen. Met een slipstream richting de eveneens breder gemaakte bocht 3 zou daar wel meer actie moeten plaatsvinden.

Technisch gezien zijn er minder inhaalmogelijkheden doordat de oude chicane in bochten 9/10 weggehaald is, maar in praktijk werd daar zelden ingehaald. Daarom is die combinatie opgeofferd om de beste inhaalmogelijkheid van het circuit te creëren: de nieuwe bocht 11. De coureurs razen vanaf bocht 6 volgas via de snelle knik 9/10 richting de hevige remzone bij bocht 11. Die bocht is breder dan ooit tevoren, waardoor er meerdere lijnen mogelijk zijn.

Mocht de FIA akkoord gaan met de hogere maximumsnelheid in de pitstraat, dan zorgt dit ook voor meer strategische opties voor de teams.

De verwachting is dat de rondetijd op Albert Park met zo’n vijf seconden daalt.

Albert Park stats

• Lengte: 5,279 kilometer (24 meter korter)

• Bochten: 14 (2 minder)

• Snelste raceronde: 1m24.125s (Michael Schumacher, 2004)

• Aantal verreden F1-races: 24 (1996 - 2019)

• Toeschouwers: Ongeveer 140.000

• Meeste zeges: Michael Schumacher (4)

• Meest succesvolle fabrikant: Ferrari (8 zeges)

• Laatste winnaar: Valtteri Bottas (2019)