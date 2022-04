De enerverende strijd tussen Max Verstappen en Charles Leclerc gaat dit weekend verder in het schitterende Albert Park in Melbourne. De twee topcoureurs maakten er in Bahrein en Saudi-Arabië een groot spektakel van. Beide heren eindigden eenmaal op de hoogste trede van het ereschavot. Dit weekend gaat het duel verder in Australië.

Het Formule 1-circus was in 2020 vol goede moed afgereisd naar Melbourne, maar de Grand Prix werd door de coronacrisis op het laatste moment afgeblazen. De race stond niet op de herziene kalender en door de strenge inreisregels werd Australië ook in 2021 overgeslagen. Dat betekent niet dat er niets gebeurd is in Albert Park: het circuit is flink op de schop gegaan. De asfaltlaag is vernieuwd en meerdere bochten zijn aangepast om de snelheid - en de kans op inhaalacties - te bevorderen. De afgelopen jaren bleek inhalen nagenoeg onmogelijk, dus het is afwachten in hoeverre de aanpassingen nut hebben. Een pole-position zou ook dit jaar wel eens veel waard kunnen zijn.

Hoe laat start de F1-kwalificatie voor de Grand Prix van Australië?

Datum: Zaterdag 9 april 2022

Start Nederlandse tijd: 08.00 uur

Start lokale tijd: 16.00 uur

De Formule 1-kwalificatie in Australië op het circuit van Albert Park start zaterdagmiddag om 16.00 uur lokale tijd. Door het grote tijdsverschil met Nederland moeten de F1-fans hier op tijd uit de veren: de sessie start om 08.00 uur Nederlandse tijd. De kwalificatie duurt onder normale omstandigheden en zonder oponthoud een uur.

Formule 1-tijden: Tijdschema Grand Prix van Australië

Sessie Datum Nederlandse tijd Lokale tijd Eerste vrije training Vrijdag 8 april 05.00u-06.00u 13.00u-14.00u Tweede vrije training Vrijdag 8 april 08.00u-09.00u 16.00u-17.00u Derde vrije training Zaterdag 9 april 05.00u-06.00u 13.00u-14.00u Kwalificatie - Q1 Zaterdag 9 april 08.00u-08.18u 16.00u-16.18u Kwalificatie - Q2 Zaterdag 9 april 08.25u-08.40u 16.25u-16.40u Kwalificatie - Q3 Zaterdag 9 april 08.48u-09.00u 16.48u-17.00u Grand Prix van Australië Zondag 10 april 07.00u 15.00u

Waar kan ik in 2022 Formule 1 kijken?

Viaplay: Live alle trainingen, kwalificatie en race

F1TV: Live alle trainingen, kwalificatie en race

Ziggo: Samenvatting trainingen, kwalificatie en race

NOS: Samenvatting race

De Formule 1-rechten zijn vanaf het seizoen 2022 overgegaan van Ziggo naar Viaplay. In Nederland zijn alle F1-races, kwalificaties en trainingen live te zien met deze nieuwe streamingdienst. Daarnaast kan je terecht bij F1TV, de officiële streamingdienst van de Formule 1. Ook hier wordt live alle actie uitgezonden. Voor samenvattingen op vrijdag, zaterdag en zondag kan je terecht bij Ziggo. De NOS zendt op zondagavond een uitgebreide samenvatting van de race uit. De Grand Prix van Nederland wordt door de NOS live en gratis op het openbare net uitgezonden.

F1-kwalificatie live kijken

Viaplay

Start uitzending: 07.00 uur

Einde uitzending: 09.30 uur

Viaplay is de nieuwe Formule 1-rechtenhouder in Nederland. De streamingdienst zendt live de vrije trainingen, kwalificatie en race uit. De uitzending van de kwalificatie begint om 07.00 uur, een uur voor de start. Presentatrice Amber Brantsen blikt met nationale en internationale experts vooruit op de aanstaande kwalificatie. Ter plaatse verzorgt pitreporter Stephane Kox interviews met coureurs en teambazen. Het liveverslag van de kwalificatie begint kort voor de klok van 8 uur. Het commentaar wordt verzorgd door het duo Nelson Valkenburg-Melroy Heemskerk. Na afloop wordt er nog nabeschouwd, met de reacties van onder meer Max Verstappen en andere hoofdrolspelers en analyse door de experts aan tafel.

Naast het liveverslag van de kwalificatie kan je met Viaplay ook onboard meekijken met drie coureurs, waaronder Verstappen en Valtteri Bottas. Ook kan je de livetiming volgen en zijn er camera’s gericht op de pitstraat.

F1TV

Start uitzending: 07.00 uur

Einde uitzending: 09.15 uur

Post qualifying show: 10.00 uur - 11.00 uur

Het alternatief voor Viaplay is F1TV. Dit is de officiële streamingdienst van de Formule 1. Hier is alle F1-actie het gehele weekend live te volgen. De voorbeschouwing op de kwalificatie in Melbourne begint om 07.00 uur Nederlandse tijd. Een aantal internationale experts blikt vanaf locatie vooruit op de naderende sessie. Ook worden coureurs en teambazen geïnterviewd en zijn er uitgebreide analyses te zien. Het commentaar bij de kwalificatie via de internationale feed komt van het Britse Sky Sports, maar je kunt ook voor commentatoren uit andere landen kiezen. Nederlands commentaar komt pas in de zomer beschikbaar. Na de kwalificatie vindt nog een uitgebreide nabeschouwing plaats.

Naast het liveverslag kan je ook de livetiming volgen, evenals de driver tracker en kijk je mee met de onboardcamera’s van alle coureurs. Een abonnement op F1TV kost 64,99 euro voor een heel jaar, of 7,99 euro per maand.

Hoe kan ik Formule 1 kijken op tv met Viaplay?

Ziggo: Kanaal 200

Delta Fiber: Kanaal 200

KPN: Kanaal 225

De Formule 1-rechten zijn van 2022 tot en met 2024 in handen van Viaplay. De streamingdienst heeft contracten afgesloten met enkele televisieproviders, waardoor de Formule 1-uitzendingen rechtstreeks op televisie te zien zijn. Hiervoor is wel een abonnement nodig. Dit is af te sluiten bij je provider. De F1-uitzendingen van Viaplay zijn dan via Ziggo en Delta Fiber te zien via kanaal 200, voor KPN-abonnees via kanaal 225.

Een alternatief is om de online uitzendingen van Viaplay rechtstreeks te streamen naar je televisie. Dit kan via de Viaplay-app op je Smart TV. Met Google Chromecast of Apple TV is het ook mogelijk om de uitzendingen vanaf je laptop of mobiel te streamen naar je televisie.

Een abonnement op Viaplay kost 13,99 euro per maand. Tot 1 augustus geldt er een actietarief van 9,99 euro per maand. Via tv-providers Ziggo, KPN en Delta Fiber zijn ook abonnementen af te sluiten waardoor de Formule 1-actie op Viaplay rechtstreeks op je televisie te zien is.

Formule 1 op Ziggo

Hoogtepunten kwalificatie

Start uitzending: 17.55 uur

Zender: kanaal 14 en Ziggo Sport Totaal Select

Ziggo heeft vanaf 2022 de Formule 1-rechten niet meer in handen. De provider heeft wel een deal gesloten om de samenvattingen te mogen uitzenden. De hoogtepunten van de kwalificatie worden door Olav Mol voorzien van commentaar. De uitzending begint om 17.55 uur. Het programma duurt ongeveer een half uur, met daarin de hoogtepunten en interviews met de hoofdrolspelers.

De Ziggo-samenvatting van de F1-kwalificatie is gratis te zien voor Ziggo-abonnees via kanaal 14, of via de Select-zender in het betaalpakket Ziggo Sport Totaal.