Surer: Sergio Perez doet absoluut mee voor de wereldtitel

Sergio Perez is bezig aan een sterk tweede seizoen bij Red Bull Racing. De Mexicaan scoorde tweede plaatsen in de GP’s van Australië, Emilia-Romagna en Spanje, waar hij naar eigen zeggen had kunnen winnen als Red Bull het iets anders had aangepakt, en zegevierde een week geleden in de straten van Monaco. In het kampioenschap staat de coureur uit Guadalajara nog steeds derde, maar het verschil met WK-leider Max Verstappen bedraagt nog maar vijftien punten, terwijl het verschil met nummer twee Charles Leclerc slechts zes punten is.

“Ja, als hij zo door blijft gaan en regelmatig blijft scoren, doet hij absoluut mee”, laat Marc Surer, die in de jaren zeventig en tachtig in de Formule 1 actief was, in een video-interview met zustersite Motorsport-Total.com weten op de vraag of Perez nu als een serieuze titelkandidaat moet worden gezien. “Natuurlijk is Max een keer vaker uitgevallen dan hij. En als je de overwinningen bij elkaar optelt, dan is Max duidelijk de nummer één. Maar het zijn de andere punten die aan het einde van het seizoen weleens de doorslag kunnen geven. Dan zijn het de nulscores die een probleem kunnen gaan vormen. Als je niet aan de finish komt, verlies je 25 of 18 punten. Dus ja, Perez is een kandidaat voor het kampioenschap.”

Twee dagen na de overwinning in Monaco maakte Red Bull bekend dat Perez ook in 2023 en 2024 voor het team uit Milton Keynes zal racen. Over de contractverlenging voor de nu drievoudig Grand Prix-winnaar zegt Surer: “Ik ben altijd in de veronderstelling geweest dat Gasly nog een kans zou krijgen in het A-team van Red Bull. Maar na Barcelona moest Red Bull wel tot actie overgaan, want daar werd duidelijk dat ze met Perez een rijder hebben die écht ondersteuning kan geven en punten kan wegkapen bij de concurrentie. Die persoon hebben ze in het verleden altijd gemist.”

Waar moet Gasly naartoe?

Met de nieuwe tweejarige deal voor Perez kan Pierre Gasly een terugkeer naar Red Bull Racing voorlopig op zijn buik schrijven. “Hij moet in elk geval om zich heen gaan kijken”, zegt Surer over wat de AlphaTauri-coureur, wiens huidige contract tot eind 2023 loopt, nu moet gaan doen. “Ik denk dat McLaren een goede optie voor hem zou kunnen zijn. Maar wat mij nog het meest logisch lijkt, is als hij naar Alpine zou gaan. Ik denk dat we het er allemaal over eens zijn dat Gasly beter is dan Esteban Ocon. Waarom zou hij niet voor Alpine gaan rijden? Ze hebben Ocon terloops een langjarig contract gegeven, maar waarom? Omdat ze per se een Fransman in het team wilden hebben. Maar als er een betere Fransman beschikbaar is, dan moet ze die betere nemen. Ik heb dat nooit helemaal begrepen, maar misschien zijn ze bij Alpine hier ook wel over na aan het denken.”