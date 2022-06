Drive to Survive is tegen de trend van de meeste series ingegaan door een gestage stijging van de kijkcijfers te laten zien, in plaats van een daling per seizoen. In de derde reeks werd het F1-seizoen van 2020 getoond, het eerste jaar in de coronapandemie. Dat jaar trok meer kijkers dan de eerste twee seizoenen. Seizoen vier deed daar nog een schepje bovenop. Een verlenging van de hitserie kwam dan ook niet als een verrassing. Momenteel is men druk bezig met het opnemen van seizoen vijf en ook een zesde deel staat al op de planning. De show blijft in ieder geval tot en met 2024 op Netflix.

De discussie over de creativiteit in de serie is de laatste seizoenen wel heviger geworden. Max Verstappen werkt al niet meer mee aan de serie. “Ze hebben een paar rivaliteiten ‘gefaket’ die helemaal niet bestonden. Ik heb dus besloten om er geen deel van uit te maken en niet langer interviews te geven. Dan is er ook niets dat ze kunnen laten zien. Ik ben niet iemand die van dat soort dramatische shows houdt, ik wil feiten en echte dingen", aldus de regerend wereldkampioen. Zijn afwezigheid was in 2021 een aderlating voor de makers, gezien de hevige titelstrijd met Mercedes-coureur Lewis Hamilton afgelopen jaar.

Toch is de afwezigheid van de grote namen een deel van de reden waarom Drive to Survive zo'n groot succes is geworden. In het eerste seizoen weigerden Ferrari en Mercedes deel te nemen vanwege onzekerheid over de afleiding die het kon opleveren en het risico om met de camera's het reilen en zeilen van de teams te laten zien. Zonder de twee grootste teams waren de producers genoodzaakt naar andere verhaallijnen te kijken. Dat leidde tot de populariteit van onder meer Daniel Ricciardo en Guenther Steiner. Ferrari en Mercedes kwamen na de lancering van het eerste seizoen terug op hun eerdere beslissing, maar dit heeft niet geleid tot minder aandacht voor de teams die meer naar achteren op de grid staan.

Drive to Survive weet waar de kracht zit

Producer Cassie Bennitt sprak in Monaco over het belang van het aanboren van populaire karakters. "Ik vind het geweldig dat de Formule 1-paddock een plek van intrige is. Het is een plek waar deals worden gesloten, dromen worden waargemaakt en dromen verdwijnen", aldus de dame. "Het leent zich goed voor verhalen. Daar komen deze geweldige personages nog eens bij. In het eerste seizoen hadden we zoals bekend geen toegang bij Ferrari en Mercedes. Ze wilden niet meedoen. Dat hield in dat we het elders moesten zoeken. Dit heeft uiteindelijk bijgedragen aan de vorming van de show. We moesten wel naar andere formaties. Haas is met Guenther Steiner een goed voorbeeld. Zijn fanbase is ongelofelijk. Zelfs mijn vriend is geobsedeerd door Guenther!"

Steiner is altijd verbaasd geweest over zijn populariteit naar aanleiding van de serie. De Italiaan heeft zelf nog geen seconde van de serie gezien. In Australië merkte men op dat het gejuich van de fans voor hem groter was dan voor sommige wereldkampioenen. Hier blijkt uit hoe krachtig Drive to Survive is geweest in het creëren van nieuwe sterren. "We moesten een licht laten schijnen op alles wat er in de paddock gebeurde", gaat Bennitt verder. "Er zijn twintig rijders en tien teams. Er gebeurt zoveel bij elk team, elk team is ook anders. Het verandert van jaar tot jaar. We proberen altijd uit te vogelen wat het verhaal gaat worden. Dit weten we nooit vroeg in het seizoen. We proberen dan de personages te leren kennen en hun verhalen te vertellen. Het komt eigenlijk altijd terug op thema's waar je je als mens in kan vinden. Dat is eigenlijk de methodologie. In hun hart zijn het ook gewoon mensen, daarnaast heb je nog het racen. Dat is wat we proberen te laten zien."

De focus op de persoonlijkheden is iets wat Drive to Surive niet wil verliezen. Het weet hoe krachtig het is geweest om zo'n breed publiek te vangen buiten de traditionele F1-fanbase. Een groot deel van de inhoud van de serie hangt natuurlijk af van het spektakel op de baan. Volgens Bennitt is 2022 al goed op weg met de titelstrijd tussen Red Bull Racing en Ferrari.

"Het is een nieuw seizoen en het zijn nieuwe auto's", vertelt Bennitt. "Wie had gedacht dat Mercedes zich met Lewis Hamilton in deze positie zou bevinden? Wie weet wat de verhalen voor ons dit seizoen gaan worden? Iedereen is volgens mij al enthousiast over wat er nog gaat komen. Vorig jaar dachten we in Monaco dat er bijvoorbeeld niet veel zou gebeuren, maar uiteindelijk werd het interessant. Er is zoveel ruimte in de paddock en bij de teams. Zolang we ons werk goed blijven doen en trouw blijven aan de verhalen die uit F1 komen, komt het wel goed. We zijn hard aan het werk. We willen nog niet op onze lauweren rusten. Ik wil ook graag bezig met het zevende en achtste seizoen."