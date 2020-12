'Schumacher perfectioneert talent op zelfde manier als Hamilton'

Woensdagochtend werd bevestigd wat eigenlijk al weken werd verwacht: Mick Schumacher gaat met ingang van 2021 aan de slag bij Haas F1 Team, dat hem zijn debuut in de Formule 1 gunt. De Duitser is momenteel nog verwikkeld in het gevecht om de Formule 2-titel, maar wordt volgend seizoen de teamgenoot van mede-debutant Nikita Mazepin. Surer verwacht niet dat Schumacher een makkelijk debuutseizoen te wachten staat, maar hij twijfelt tegelijkertijd ook niet aan zijn kwaliteiten. In de afgelopen jaren heeft de Zwitserse voormalig F1-coureur namelijk een kracht gezien bij Schumacher.

“Hij leert en hij leert heel snel”, constateert Surer, die na zijn Formule 1-carrière bij BMW als coureurstrainer onder andere verantwoordelijk was voor de ontwikkeling van jonge coureurs, in gesprek met Motorsport.com. Dat snelle leren weet Schumacher volgens Surer te combineren met een andere belangrijke kwaliteit: “Ik denk dat hij perfect gemaakt is voor de Formule 1 met zijn talent en de manier waarop hij dat inzet. Bij Mick zie ik het talent dat hij de geleerde lessen kan implementeren en dat is uiteindelijk zeer, zeer belangrijk in de F1. De Formule 1 is enorm complex en het draait niet alleen om puur talent.”

Surer durft zelfs een vergelijking te maken met zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton, die volgens hem een voorbeeld is van een coureur die geleerde lessen uitstekend weet toe te passen “Hij is ook iemand die aan zijn talent blijft werken en dat probeert te perfectioneren. Hij leert praktisch iedere race iets nieuws. Ik kijk op dezelfde manier naar Mick”. Surer merkte die kwaliteit op door de manier waarop Schumacher na een voorzichtig debuutjaar in de Formule 3 en de Formule 2 in zijn tweede seizoen in de series ineens meedeed om de titel. “Hij is simpel gezegd in staat om iets toe te passen dat hij geleerd heeft. Anders had hij niet in zowel de Formule 2 als de Formule 3 in zijn tweede jaar meegedaan om de titel. Hij laat zien dat hij het kan.”