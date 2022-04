‘Belangrijkste is dat Verstappen in staat is om races te winnen’

Max Verstappen heeft geen geweldig begin van het seizoen achter de rug. De wereldkampioen van vorig jaar viel in de eerste drie races door technische problemen twee keer uit. Zodoende staat de Nederlander momenteel 46 punten achter WK-leider Charles Leclerc zesde in het tussenklassement. Voormalig Formule 1-coureur Marc Surer bekijkt het echter positief: Verstappen beschikt over een auto waarmee gewonnen kan worden.

“Bij een totaal van 23 races is het eigenlijk niet zoveel”, zegt Surer in een video-interview met onze zustersite Formel1.de over de achterstand van Verstappen in het kampioenschap. “Het klinkt veel en het oogt slecht, maar aan de andere kant heeft hij ook een race gewonnen. Hij is dus in staat om overwinningen te behalen. Ik denk dat dat de belangrijkste conclusie is die men kan trekken.”

Een punt waarop Ferrari vooral sterker lijkt te zijn dan Red Bull, is het omgaan met de banden. Waar Verstappen in Australië al vroeg over zijn linker voorband begon te klagen, leek Leclerc de gehele race weinig moeite te hebben met het managen van zijn rubber. Surer: “Ik geloof dat dit een kwestie van downforce is. We hebben op elk circuit zien dat de Red Bull op de rechte stukken sneller liep. Dat ondersteunt het verhaal dat zij simpelweg met minder downforce gereden hebben. Ferrari behaalde haar winst hoofdzakelijk in de bochten en reden dus met meer downforce. En als je met meer downforce rijdt, dan glijdt de auto minder en slijten de banden ook minder. Ik denk dat als je tijdens de kwalificatie één rondje op de zachte band doet, daar nog wel mee te rijden valt. Dan treedt het probleem nog niet op. Maar over een langere afstand doet het dat wel.”

Dat Red Bull in totaal al drie DNF’s - ook Sergio Perez viel uit in de seizoensopener in Bahrein - heeft laten noteren in 2022, heeft volgens Surer niets te maken met het feit het team vorig jaar in een heftige titelstrijd verwikkeld was. De Formule 1-expert stelt dat Red Bull Racing simpelweg steken heeft laten vallen. “Dat ze in Bahrein uitvielen door een vacuüm in de tank, dat was een schot in eigen doel. De meeste teams rijden de tank tijdens het testen een keer leeg. Daarom hebben we steeds die rode vlaggen, omdat er ergens weer iemand stilstaat. Dat komt puur doordat ze de tank leeg rijden. Dat Red Bull dat niet gedaan heeft, dat kunnen ze zichzelf zeer zeker aanrekenen. Wat er in Bahrein gebeurd is, is hun eigen schuld geweest.”

In Australië moest Verstappen zijn RB18 aan de kant zetten vanwege een brandstoflekkage. ”In Melbourne brak een leiding doordat er een zwakke plek in zat of doordat deze niet goed gemonteerd was. Ook dat mag eigenlijk niet gebeuren.” Slordig, vindt Surer. “Zeker. Of het onderdeel was gewoon te zwak of niet juist geconstrueerd, of - en dat denk ik eigenlijk eerder omdat de andere auto wel aan de finish is gekomen - men is slordig geweest bij het monteren.”

Red Bull komt terug

Surer ziet Red Bull echter nog wel terugkomen in het titelgevecht. “Zoals ik zei, ze hebben een race gewonnen. Dus ze komen overal niet zo heel veel tekort. Bovendien weten ze bij Red Bull hoe ze een auto snel kunnen maken en ze weten al waar hun zwakke plekken liggen. Dat ze die problemen hadden met de betrouwbaarheid, dat is werkelijk onbegrijpelijk. Maar de auto sneller maken, is Red Bull wel toevertrouwd. Dus ik maak me er eigenlijk geen zorgen over dat ze vroeg of laat de aansluiting weer zullen vinden.” Dat Leclerc een dominante zege behaalde in Melbourne, hoeft volgens Surer ook niet zo heel veel te betekenen. “We weten niet hoe snel Carlos Sainz zou zijn geweest in de race. Of beide Ferarri’s zo snel zouden zijn geweest of dat Leclerc eenvoudigweg de perfecte set-up had gevonden. Daarnaast leek het nieuwe asfalt hun prima te passen, terwijl de anderen er minder goed mee overweg konden.”